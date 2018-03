Zeci de victime după ce o mașină a intrat în mulțime într-un club din Marea Britanie Cel puțin 13 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a intrat sambata noaptea cu mașina intr-un club de noapte aglomerat. Incidentul a avut loc in comitatul Kent, aflat in apropiere de Londra, Anglia. Se presupune ca barbatul care a comis atacul a fost rugat sa paraseasca clubul in urma unei altercații precedente, iar acesta s-a razbunat pe cei aflați in club sa petreaca. Un martor a descris atmosfera ca fiind o "dezordine totala, panica și haos". Tanarul de 21 de ani a fost arestat pentru tentativa de crima, conform BBC. Poliția a spus ca mulți… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

