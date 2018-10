ZECI de victime din cauza monoxidului de carbon Anul acesta, 27 de persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, iar dintre acestea 5 au decedat, in aria de activitate a Delegaz. Majoritatea intoxicațiilor au fost cauzate de sistemele de evacuare a gazelor arse nefuncționale sau cu defecțiuni. Potrivit specilistilor Delgaz Grid, numai in primele noua luni ale acestui an s-au inregistrat deja in zona de activitate a Delgaz Grid un numar de 15 cazuri de intoxicatii, care s-au soldat cu 5 persoane decedate in timp ce alte 22 au fost la un pas de a-si pierde viata. De asemenea, anul trecut, 20 de persoane si-au pierdut viata prin asfixie, iar… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zonele rurale cu potential turistic din intreaga tara vor fi prezentate in perioada 28 – 30 septembrie la Targul National de Turism Rural de la Albac, cel mai important targ de turism rural din Romania. Ajuns in acest an la cea de-a XIV-a editie, targul reuneste cererea si oferta din turismul rural…

- Zonele cu potential turistic promovate in perioada 28 – 30 septembrie la cel mai important targ de turism rural din Romania Zonele rurale cu potential turistic din intreaga tara vor fi prezentate in perioada 28 – 30 septembrie la Targul National de Turism Rural de la Albac, cel mai important targ…

- Marti vremea va fi ploioasa in mai multe zone din tara. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi si vijelii pentru mai bine de un sfert din judetele tarii.Astfel, pana marti la ora 23:00 sunt sub avertizare Alba, Arad, Bihor, Cluj, Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti,…

- Cele 21 de judete in care a fost adunat numarul minim de 20 de mii de semnaturi pentru ca initiativa sa ajunga in Parlament sunt: Bucuresti, Cluj, Brasov, Timis, Iasi, Sibiu, Ilfov, Constanta, Galati, Prahova, Maramures, Bihor, Dolj, Alba, Hunedoara, Arad, Mures, Arges, Bacau, Vaslui si Tulcea. De asemenea,…

- "In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate…

- USR pleaca cu caravana ”Fara penali in funcții publice”, autocarele urmand sa plece miercuri, la ora 10.30, de la Statuia Aviatorilor din Bucuresti. In 12 județe nu s-a strans numarul minim de semnaturi, iar campania „Fara Penali in functii publice” a strans pana in prezent 450.000 de semnaturi, din…

- Peste treizeci de localitati din saptesprezece judete au fost afectate de inundatii in ultimele 24 de ore, iar aproximativ 5.100 de pompieri militari au intervenit in sprijinul oamenilor, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), conform news.ro.Ploile torentiale…

- Ploile torentiale si vantul puternic inregistrate marti si pe parcursul noptii de martti spre miercuri au afectat 34 de localitati din 17 judete - Alba, Agres, Bacau, Buzau, Cluj, Covasna, Constanta Iasi, Mures, Hunedoara, Neamt, Prahova, Salaj, Suceava, Sibiu, Tulcea si Vaslui, fiind inundate 13…