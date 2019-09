Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar alb cu varsta in jur de 30 de ani, cunoscut de politie, a ucis 4 persoane si a ranit alte 21 sambata, intr-un atac armat produs in vestul statului Texas, intre orasele Midland si Odessa, incident...

- Patru persoane au fost ucise, sambata, iar alte 21 au fost ranite, dupa ce un barbat de 30 de ani a deschis focul la intamplare in localitatile Midland si Odessa din Texas. Atacatorul a fost ucis, informeaza Reuters.

- Este ancheta interna la Inspectoratul de Politie Galati, dupa ce doi politisti au fost filmati in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, despre care se credea ca a fost victima unui viol, transmite Mediafax. La cateva ore, Mihai Fifor, ministrul interimar la MAI, a calificat…

- Weekend de groaza in SUA! In ultimele ore, Statele Unite au fost zguduite de doua incidente sangeroase, care au lasat in urma zeci de morti si raniti. Atrocitatile au avut loc in statele Texas si Ohio.

- Atac armat in orașul El Paso din Texas, la un centru comercial. 20 de oameni au murit și 26 au fost raniți. Atacatorul a fost arestat de forțele de securitate, care au incercuit și sigilat zona. Barbatul este din Dallas.

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs sambata dupa-amiaza intr-un complex comercial din orasul El Paso, situat in statul american Texas, iar trei suspecti au fost retinuti, anunta autoritatile regionale, conform Mediafax.Avocatul familiei Luizei, acuzații DURE la adresa…

- Scene greu de imaginat in traficul din Rusia. Un tigru a iesit din masina proprietarului sau si a inceput sa se plimbe printre masini fara botnita. In clipul filmat de un sofer se poate observa...

- O fetița i-a oferit unui urs hrana din mana, pe Transfagarașan, in județul Argeș, riscandu-și viața. Imaginile șocante au fost postate pe facebook, iar in filmare se vede cum copila, insoțita de un adult, intenționa sa mangaie animalul, transmite corespondentul MEDIAFAX.Pe imaginile surprinse de ...