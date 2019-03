Zeci de universităţi americane, canadiene şi asiatice au fost atacate de hackeri chinezi Potrivit acestui studiu citat de publicatie si realizat de societatea iDefense specializata in securitate cibernetica, Universitatea din Hawaii si foarte celebrul Massachusetts Institute of Technology (MIT) fac parte dintre cele 27 de institutii vizate de atac, care dateaza cel putin din aprilie 2017.



Aproape toate universitatile vizate intretin relatii cu un institut oceanografic din Massachusetts, de asemenea vizat in atac, si sunt mai ales centre de cercetare consacrate tehnologiilor militare maritime ce par vizate de hackeri chinezi, care doresc sa obtina informatii militare strategice,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

