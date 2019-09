Zeci de tone de gunoaie strânse din Pădurea Făget din Cluj Circa 150 de metri cubi de gunoaie, care cantaresc 50 de tone, au fost stranse, sambata, de 1.200 de voluntari, din Padurea Faget, o zona limitrofa municipiului Cluj-Napoca, unde oamenii ies la iarba verde, intr-o actiune organizata de Asociatia CERT Transilvania. "Dupa ziua de azi, pot sa va spun ca ar cam trebui sa ne fie rusine, in sensul ca e foarte, foarte multa mizerie. Sa ne fie rusine noua, oamenilor, de ceea ce suntem in stare sa lasam in urma. Am adunat aproximativ 150 de metri cubi de gunoaie, in greutate de circa 50 de tone. Am mai facut astfel de actiuni, dar sper sa nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

