Zeci de tone de alimente reprezentnd ajutor umanitar, distruse ntr-un incendiu n portul Hodeida din Yemen

- Un incediu a distrus, sambata, cantitati importante de produse alimentare reprezentand ajutor umanitar, depozitate de Programul alimentar mondial (PAM) in portul Hodeida, au anuntat autoritatile yemenite, conform AFP.Portul Hodeida, cel mai mare din Yemen, este esential pentru aceasta tara…

- Știți ce sa faceți in caz de inundație, avalanșa, alunecare de teren, furtuna, electrocutare, ger sau viscol, cutremur, incendiu, canicula, accident nuclear, violența domestica sau in cazuri in care sunt implicați copii, furt din mașina, furt din locuința, furt din buzunare sau din geanta…? Știți cum…

- Consiliul Judetean Gorj a inceput ieri programul de plombari si reparatii la soselele pe care le are in administrare si care s-au degradat in perioada de iarna. Programul a fost amanat ca urmare a vremii nefavorabile si a fost reluat ...

- Echipa Centrului de Resurse ”Academia Doamnelor” Alba Iulia dorește sa implice comunitatea locala intr-o acțiune de strangere de cadouri pentru pacienții cu scleroza multipla, astfel incat sarbatorile sa vina cu un zambet și pentru ei. Campania este derulata in sprijinul Asociației SM Speromax Alba,…

- Valul de frig a adus sute de apeluri și sesizari privind berzele albe aflate in pericol. Cel mai clar semn ca barza are nevoie de ajutor este atunci cand se apropie de oameni. Daca o barza coboara din cuib, pe strada, este clar ca are nevoie de hrana. Daca nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor. Cum…

- Cum se imparte Antonia intre ”The Four – Cei 4” și viața de familie. Artista, unul dintre cei patru jurați, marturisește ca are ajutoare de nadejde pe care se poate baza in perioadele in care programul sau este foarte incarcat. Incepand cu 31 martie, de la ora 20.00, Antonia, Feli, Carla’s Dreams…

- Strigat de derere al unei familie din satul Radoaia, raionul Singerei. Barbatul din imagine este Vitalie Grusca in varsta de 50 de ani, care era plecat la munca in Marea Britanie, familia ramanand in Republica Moldova, o tragedie insa a avut loc și Vitalie a decedat sambata trecuta in spitalul Newham…

- Portia de fructe si/sau legume va fi insotita de o portie de biscuiti sau covrigi uscati, iar portia de lapte si produse lactate va fi insotita de un corn sau baton. in privinta fructelor si legumelor, elevii vor primi din urmatoarele: mere, pere, struguri de masa, prune, sau salate de morcovi cu pastarnac,…

- Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Chilia, impreuna cu lucratori din cadrul Postului de Politie Chilia Veche si cu sprijinul localnicilor si al pompierilor voluntari ai Primariei, au reusit stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. In seara zilei de 05.03.2018, politistii de…

- Acestea sunt cele zece alimente care nu expira, așa ca nu ai de ce sa-ți faci griji. Totuși, trebuie sa ții cont de temperature la care trebuie sa le ții pe unele dintre ele. Orezul Cea mai buna temperatura la care trebuie sa depozitezi orezul este in jur de 5 grade. Este mai indicat sa […] The post…

- Se dau bani: statul da un nou ajutor de 4.500 de lei! Uite cum poti intra in posesia banilor Potrivit unui nou proiect de lege romanii ar putea primi de la stat un ajutor de 4.500 de lei. Programul, care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto, prevede ca posesorii…

- Potrivit unui nou proiect de lege, romanii ar putea primi de la stat un ajutor de 4.500 de lei. Programul, care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto, prevede ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi…

- Comisarul european Christos Stylianides, responsabil pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, va vizita joi Romania si va avea intalniri cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, si cu secretarul de stat Raed Arafat. "Dupa intalnire, comisarului pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor…

- Ai observat, probabil, ca de unele alimente ți-e pofta foarte des. Sunt șanse ca motivul sa fie ca ele creeaza un anumit tip de dependența. Cercetatorii au descoperit ca, dintre alimente, pizza poate provoca cea mai puternica dependenta, in mare parte datorita unui singur ingrediente - brinza. Mulți…

- In cursul nopții de miercuri, 21 spre azi, 22 februarie, la ora 01.57, un apel la 112, anunța un incendiu de proporții la o casa de lemn din apropierea localitații Foieni. La fața locului s-au deplasat 12 pompieri cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. La momentul sosirii…

- Dupa ce in Monitorul de Suceava a aparut reportajul „O familie cu cinci copii, cu varste cuprinse intre 2 și 11 ani, din Calinești-Enache, are nevoie urgenta de ajutor", o mulțime de oameni le-a sarit in ajutor. In seara primei zile de Craciun, Nicolae și Florentina Huțan au pierdut ...

- Un proiect de lege prevede acordarea sumei de 10.000 de euro copiilor nascuți dupa 1 iauarie 2018. Statul vrea sa ofere acesti bani pentru ca toti copii sa-si continue studiile, sa-și deschida o afacere sau sa își cumpere o casa din momentul când vor împlini…

- Un incendiu izbucnit duminica la pranz in municipiul Campulung Moldovenesc a distrus un autoturism si doua garaje. Focul a fost anuntat in jurul orei 13.00, la fata locului ajungand angajatii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, care au fost nevoiti sa intervina cu doua autospeciale ...

- Trebuie sa recunoaștem, un pic ne cam temem de batranețe. Inaintam in varsta, iar asta inseaamna ca organismul nostru nu mai este la fel de putencic ca in tinerețe. De exemplu, oasele nostre incep incep sa iși piarda densitatea și devenim mult mai expuși la fracturi și osteoporoza. Dar, sa nu ne pierdem…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara intr o cladire aflata in incinta Manastirii Namaiesti din localitatea Valea Mare Pravat. La fata locului intervin pompierii pentru stingerea flacarilor, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, la fata…

- Mai multi politicieni au depus un act normativ ce prevede ca pensionarii si famiile cu copii care au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. Legea mai prevede ca acest ajutor sa poata fi acordat si celor care nu au venituri, cu conditia…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua si asigura si anul acesta finantare pentru programul „Comert”. Pentru 2018 este prevazuta suma de 50 de milioane de lei, la fel ca anul trecut, programul avand ca obiectiv general dezvoltare a activitatilor de comercializare a serviciilor…

- Primul semestru al anului scolar 2017-2018 se termina pe 2 februarie, elevii urmand sa se bucure de o saptamana de vacanta intre 3 si 11 februarie 2018. In 12 februarie, ei vor reveni la cursuri. Urmatoarea vacanta va fi cea de primavara, cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie, iar vacanta de vara intre…

- Adrian Vințan, un tanar de 31 de ani din Alba Iulia, are nevoie de solidaritatea oamenilor. Acesta a fost diganosticat cu melanom malign metastazic, iar dupa mai multe incercari de a se vindeca, singura șansa ramasa pentru a lupta cu boala ar fi tratamentul cu medicamentul IPILIMUMAB, iar costul este…

- LIVE BLOG EURO 2018 de fotbal in sala. Reprezentativa de futsal a Romaniei disputa miercuri, de la ora 19:00, in direct la PRO X, prima partida de la Campionatul European din Slovenia. Adversara tricolorilor este Portugalia, locul 7 in lume, care il are in componența pe unul dintre cei mai buni jucatori…

- „Politicile statului roman au fost orientate spre cresterea capacitatii de productie, ceea ce a avut ca efect o scadere a preturilor si o crestere a exportului de materii prime. Aceste politici ar trebui orientate spre procesare, ca sa vindem produse cu valoare adaugata. Trebuie sa avem o strategie…

- Ministrii Guvernului Dancila au trecut in viteza prin comisiile din Parlament si urmeaza sa primeasca, in scurt timp, votul in plen, care, dupa cum arata calculele, va fi unul pozitiv. Prestatia ministrilor a fost una slaba. Multi au recitat din programul de guvernare, iar cand a venit vorba…

- Danut Andrusca, ministrul propus al economiei, a reusit cu foarte mare greutate sa exprime cateva idei coerente in cadrul audierii audierii din comisiile de specialitate din Parlament. Cu toate acestea, a fost validat cu 42 voturi pentru 18 impotriva. La final, intrebat de jurnalisti cum va realiza…

- Campionatul Africii pe Națiuni 2018, ediția a V-a, a inceput sambata, 13 ianuarie, in Maroc, reunind cele mai bune 16 echipe de pe continentul african. RD Congo, de doua ori, Tunisia și Libia au caștigat precedentele ediții ale competiției fondata in 2009. Campionatul Africii pe Națiuni este o intrecere…

- Realizarea Hidrocentralei de la Tarnita, obiectiv prioritar in noul Program de guvernare Atragerea de investitori pentru construirea reactoarelor nucleare 3 si 4 de la Cernavoda, precum si realizarea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarnita-Lapustesti sunt doua dintre proiectele-gigant…

- Cand are loc audierea ministrilor si investirea noului Guvern Dancila Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis, vineri, ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare luni, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final.…

- Primarul din Icușești a pus la treaba persoanele care iau ajutoare sociale Foto: radioiasi.ro. Într-o localitate din judetul Neamt, fiecare dintre asistatii social trebuie sa ajute la treburile gospodaresti trei persoane în vârsta, în timpul iernii. În caz…

- Politistul Marian Godina a postat pe pagina sa de Facebook un anunt umanitar prin care le solicita prietenilor virtuali ajutor financiar pentru o tanara politista, mama a unui baietel de numai un an, diagnosticata cu o boala cumplita. "Colega mea, politista si mamica a unui baietel de un an, a primit…

- Mai multi politicieni au depus un act normativ care prevede ca pensionarii si familiile cu copii ce au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. „Statul este obligat prin Constitutie sa asigure traiul zilnic al cetatenilor sai, dar din…

- Programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate derulat in anul 2017 de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a prezentat interes in randul producatorilor agricoli. Astfel, in primul ciclu de productie s-au inscris 4.397 beneficiari, iar in ciclul al doilea un numar de 3.627…

- Au fost clipe de coșmar, ieri, in comuna Hurezani. Cinci barbați au fost raniți și opt mașini au fost distruse, dupa o explozie urmata de incendiu la o teava de gaze a OMV Petrom. Cateva ore, pompierii au infruntat flacarile inalte de cațiva metri, care amenințau sa se extinda. ”Cinci…

- Directia pentru Agricultura a UE (DG Agri) a facut publice primele rapoarte ale anului 2017 referitoare la preturile medii ale produselor alimentare de baza. Sunt preturi care influenteaza inclusiv piata din Romania si trenduri care se pot observa imediat sau cu o oarecare intarziere pe rafturile magazinelor…

- Nu mai putin de 15 autobuze au ars – in cursul noptii de joi spre vineri – in urma unui incendiu ce a afectat hala societatii de transport public din Tulcea. Incidentul nu a facut victime. Dar a produs pagube uriase. La locul dezastrului au intervenit zeci de pompieri, cu mai multe autospeciale. In…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care…

- „SOS - a ars o casa in Sibiu-Gușterița!!! O mama cu 3 copii a ramas fara adapost. Poate ajuta cineva? Asociația Dia.Logos și Parohia Ortodoxa Sibiu-Gușterița se vor implica. Avem nevoie de ușa, geamuri, obiecte de uz casnic, strictul necesar... Persoana de contact pr. Alexandru Ionița 0743006806, alexionitza@gmail.com…

- Un incendiu a izbucnit la turnul Trump din New York, anunta CNN citat de Realitatea.net. Pompierii din New York au confirmat un incendiu in turnul Trump, dar au precizat ca focul este sub control si nu exista persoane evacuate. Totusi, doi oameni au fost raniti. Printre acestia, un pompier aflat la…

- Sediul Primariei Eșelnița, o comuna din Clisura Dunarii, risca sa arda in totalitate sambata dupa-amiaza, daca pompierii nu ar fi intervenit prompt la fața locului. Focul a izbucnit sambata, 6 ianuarie, intr-un birou din sediul Primariei Eșelnița-Mehedinți. La fața locului a intervenit Garda de Pompieri…

- Programul prin care se sustine scoaterea timpurie pe piata a tomatelor se va derula si in 2018, in aceleasi conditii, conform actului normativ de-abia publicat, desi la sfarsitul anului trecut existau discutii vizand inasprirea conditiilor de acordare.

- In nutriție sunt doar 3 contraindicații generale: – nu amestecam niciodata cele 3 proteine animale (carnea, lactatele și ouale) pentru ca nu le putem metoboliza impreuna și pe termen lung duc la o incetinire a metabolismului și la acumularea de kilograme in plus. – nu amestecam niciodata…

- 1.400 de masini au fost distruse in urma unui incendiu izbucnit, duminica, intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in timpul unui spectacol ecvestru international, informeaza presa britanica.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat…

- Sute de autovehicule au fost distruse in urma unui incendiu ce a izbucnit in noaptea de anul nou intr-o parcare din Liverpool, iar zeci de oameni aflati in cladirile din apropiere au fost evacuati, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.