- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din județul Suceava, condamnat la inchisoare pentru infracțiuni la regimul circulației. In data de 03 aprilie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu…

- In intervalul 02.04.2018 – 08.04.2018, polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice vor aplica masuri suplimentare, pentru a asigura fluența traficului, prin prezența activa...

- Polițiștii locali au ridicat din zona centrala a municipiului Satu Mare doua femei, cu domiciliul in comuna Romanași, județul Salaj, prinse la cerșit. Acestea au fost amendate fiecare cu cate 500 de lei. Totodata, cerșetoarele au fost duse pana in Gara Satu Mare, unde au fost urcate in tren și trimise…

- 15 persoane de etnie roma, care provin din mai multe localitați din județul Satu Mare au fost depistați de catre polițiștii locali timișoreni, ca și-au improvizat adaposturi in diferite locații din orașul de pe Bega. Aceștia au fost identificați vineri (30 martie) dimineața, in urma unei acțiuni a Poliției…

- Polițiștii locali au continuat acțiunile organizate in comun cu reprezentanții SDM pentru luarea masurilor de fluidizare a traficului obstrucționat de autovehiculele parcate neregulamentar. Astfel, de la inceputul acestei luni, pe langa sancțiunile aplicate, 33 de mașini care staționau neregulamentar…

- Doi politisti din Satu Mare care au intervenit, miercuri dimineata, pentru aplanarea unui scandal la o adresa unde fusese solicitat echipajul, au fost batuti de doi tineri, agentii fiind raniti si dusi la spital pentru ingrijiri. Politistii au scapat dupa ce au tras focuri de arma, iar suspectii au…

- V.S. Zeci de kilograme de fructe și alte zeci de kilograme de legume confiscate ieri de polițiștii locali ploieșteni din cadrul Serviciului Control Comercial vor ajunge hrana pentru animalele de la Gradina Zoologica de la Bucov. In urma unei acțiuni desfașurate ieri dimineața, polițiștii locali ploieșteni…

- Peste 25.000 de locuri de mUnca sunt vacante la nivel național, iar cei mai mulți angajatori cauta lucratori comerciali și agenți de securitate. Capitala și județele Prahova, Arad și Sibiu au cele mai multe posturi disponibile pentru cei care iși cauta un loc de munca. Potrivit datelor centralizate…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din R. Moldova care era cautat de catre autoritațile din Romania pentru savarșirea infracțiunii de furt. In data de 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- Polițiștii locali din Buzau au luat la pas, astazi, trotuarele din municipiu, ca sa vada daca proprietarii și-au indepartat zapada din fața caselor. Nu s-au dat amenzi, insa oamenii au fost avertizați ca pe viitor vor fi sancționați daca nu respecta hotararea Consiliului Local care ii obliga pe proprietari…

- A trecut prin toate starile sufletești, dupa ce a pierdut un portofel cu mulți bani. Un buzoian care a pierdut portofelul cu acte și bani in zona unei unitați de alimentație publica a fost chemat la sediul Poliției Locale pentru a i se da vestea la care a marturisit ca nu se mai aștepta. O patrula de…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lider al grupului parlamentar al partidului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Baia Mare, ca, parcursul acestei an, PMP se va concentra pe pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019, proiectul politic de unire a Moldovei…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, un conducator auto care se afla beat la volan.”La data de 16 martie a.c., în jurul orei 03:50, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au depistat un tânar, de 23 ani, din județul Satu Mare, în…

- "Un barbat de 50 de ani, conducand un autobuz, pe fondul nepastrarii distantei corespunzatoare, a intrat in coliziune cu un alt autobuz, condus de un barbat tot de 50 de ani. In urma impactului, autobuzul a fost proiectat intr-un al treilea autobuz, condus de un barbat de 49 de ani. Niciunul dintre…

- In dimineața zilei de 10 martie, in jurul orei 07.00, polițiștii de frontiera din cadrul S.P.F. Halmeu, impreuna cu lucratori din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au oprit pentru control pe comunicația Halmeu – Satu Mare, un autoturism marca Opel, condus de Ioan G., in varsta de 47 ani. In urma controlului…

- Cerșetorii din București apeleaza la tot felul de cai ca sa-i determine pe trecatori sa le dea bani. Unele la care nici nu ne-am fi gandit. Una dintre metode se numește “papușa” și nu le este straina polițiștilor, care nu o data i-au prins cu “papușa” in fapt. Cum acționeaza cerșetorii care folosesc…

- Soferul unui autotren a dat cu spatele și a rupt stalpul de la baza, adica de la aproximativ un metru de sol. Dupa ce a fost lovit, stalpul a ramas agațat in cablurile electrice, inclinat la aproximativ 45 de grade. Deoarece exista pericolul ca stalpul sa cada pe carosabil, polițiștii locali au oprit…

- Prognoza de specialitate arata ca, pana la joi la ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice Bega - bazin superior (judetul Timis), Timis - bazin superior si afluenti bazin mijlociu amonte S.H. Lugoj, Poganis - bazin superior, Barzava, Moravita, Caras, Nera - bazin superior si mijlociu (judetele…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Petea au depistat trei cetateni romani care intentionau sa il ajute pe un cetatean pakistanez sa treaca ilegal granita in Ungaria. Cei trei romani au fost prezentati instantei de judecata, doi dintre ei primind mandate de arestare preventiva…

- „In nopțile de miercuri spre joi și joi spre vineri un numar de cinci persoane care dormeau in cladiri parasite, in spatele unor instituții ori in apropierea scarilor de bloc, in condiții improprii, au fost depistate de polițiștii locali care au solicitat sprijinul Ambulanței pentru intervenție imediata…

- In perioada urmatoare demareaza primele proceduri de pe SEAP in ceea ce priveste proiectul de reabilitare a Drumului Nordului. Daca toate vor decurge normal, lucrarile de executie la acest proiect ar putea incepe in 2019, potrivit presedintelui Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea. “Ne aflam…

- Politia Locala Galati aduce primavara in sufletul galatencelor. Institutia anunta ca, pe data de 1 martie 2018, incepand de la ora 10:00, politistii locali vor oferi martisoare florale doamnelor si domnisoarelor, atat angajate, cat si donatoare, care vor fi prezente la Centrul Regional de Transfuzii…

- Politistii locali din Braila au amendat o persoana care a murit de sapte ani. Procesul verbal prin care barbatul decedat in 2011 era sanctionat cu 500 de lei amenda pentru ca a incercat sa vanda o masina pe domeniul public a fost prezentat pe Facebook de fiul defunctului.

- In ultimile zile, avand in vedere temperaturile foarte scazute, politistii locali au actionat pe raza municipiul Buzau, pentru identificarea persoanelor fara adapost si cazarea acestora la Centrul de Urgenta de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte fara Adapost Buzau. Cu aceasta ocazie au fost depistate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale care vizeaza curatenia orasului, precum si pentru depistarea si sanctionarea conducatorilor de vehicule cu tractiune…

- Politistii locali din Iasi au inceput sa filmeze si sa fotografieze masinile parcate ilegal care urmeaza sa fie ridicate. Zilele trecute, acest lucru s-a petrecut pe Splai Bahlui mal stang. In zona se fac si lucrari, iar traficul risca sa se gatuiasca din cauza autoturismelor care ocupau o banda de…

- Chiar și cei care ar trebui sa apere legea mai „calca pe bec”. O fotografie pe care se vede o mașina a Poliției Locale parcata aiurea, a fost surprinsa zilele tecute pe o strada din Satu Mare. Poza a fost postata pe contul de Facebook ai celor de la „Ai parcat ca un bou – […]

- 7,5 kilograme de cannabis au fost ridicate, in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict si a unei perchezitii efectuate de politistii de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 17 februarie a.c.,…

- "La data de 14 februarie 2018, in jurul orelor 08:00, politistii locali din cadrul Serviciului Politie Locala 4, care executau serviciul de mentinere a ordinii si linistii publice s-au sesizat cu privire la faptul ca in fostul sediu al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Iasi,…

- Polițiștii de frontiera au depistat in trafic un autoturism Audi A6 Allroad ce figureaza ca fiind furat din Germania. Luni, 12 februarie a.c., in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș a oprit pentru control, in localitatea Negrești Oaș, un autoturism marca…

- Oamenii legii au patrulat atat in Plopi și Kuncz, cat și in zona Baba Dochia, in zona Lunei și in Calea Buziașului. Agenții au stat de vorba cu timișorenii, ca sa vada care sunt problemele in fiecare cartier. Au discutat, spun reprezentanții Poliției Locale, cu aproape 200 de oameni. „In cursul…

- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, in parteneriat cu Asociația OvidiuRo, organizeaza Conferința Regionala pentru Educație Timpurie, in perioada 7-9 februarie 2018, la sediul Gradiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunata Satu Mare. Deschiderea evenimentului va avea loc in data de 7 februarie,…

- Consiliul Local Alba Iulia este convocat pentru ziua de joi, 8 februarie 2018, in ședința extraordinara, pentru a dezbate și vota un proiect de hotarare privind retragerea normei de hrana pentru polițiștii locali din municipiu. Daca actul normativ va fi aprobat, angajații Poliției Locale Alba Iulia…

- ”Scopul acțiunii a fost acela de a lua masurile legale in cazurile societaților care nu respecta legislația din domeniu, dar și pe cea referitoare la parcarea neregulamentara și abandonarea de autovehicule, existand sesizari de la cetațeni ca in jurul acestor autoschroturi se afla multe mașini in…

- Traseul contrabandei de țigari moldovenești trece prin Ucraina pentru a ajunge in Romania. Polițiștii de frontiera roman din Petea, județul Satu Mare, au confiscat un tir plin ochi cu țigari care au ca țara de origine Republica Moldova. La punctul de Trecere a Frontierei Petea, sambata, 27 ianuarie,…

- Mai multe baruri și restaurante din Constanța au fost amendate pentru ca se fuma in interior. Proprietarii mai multor baruri și restaurante din Constanța au fost amendați de polițiștii locali pentru ca se fuma in localurile lor. Potrivit Primariei Constanța amenzile aplicate au fost de aproximativ 70…

- Barbatul avea 47 de ani si a ramas peste noapte sa pazeasca de hoti casa surorii sale, aflata in constructie. Casa nu dispune de incalzire, iar peste noapte temperaturile au scazut pana la -19 grade Celsius. Rudele l-au gasit dimineata fara suflare. Au sunat la 112, iar medicii au ajuns imediat…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au descoperit, în compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni care intentionau sa intre in România, patru motociclete dezmembrate, care figurau în bazele de date ca bunuri cautate pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa, valabila vineri, 19 ianuarie intre orele 01 – 15, in Crișana, Maramureș, Transilvania, Carpații Meridionali și de Curbura, fiind afectate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara,…

- Descoperire macabra intr-o casa din zona centrului istoric al Brasovului. Cadavrele a doua femei, care ar fi mama si fiica, au fost gasite in locuinta scrie digi24.ro.Politistii cred ca acestea au murit in urma cu doi ani.

- „Avand in vedere avertizarea de cod galben de de vreme rea, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru ziua miercuri, 17 ianuarie, administratia locala a intocmit din timp un plan de masuri pentru a preintampina eventualele evenimente deosebite provocate de precipitatiile cu caracter…

- In cadrul Planului de masuri – „Parcarea 2017”, privind circulatia autovehiculelor pe drumurile publice, plan pe care Politia Locala Galati la derulat in perioada februarie - decembrie 2017, politistii locali au aplicat un numar de 1.668 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 77.794 lei. Cele…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, primii trei tineri au fost prinși luni seara, in jurul orei 18,45, in zona Dambovița. La vederea patrulei, cei trei au devenit agitați, iar polițiștii locali i-au oprit pentru a-i legitima. Cei trei tineri, toți de 18 ani, aveau…

- Polițiștii timisoreni fac cercetari fața de o tanara de 23 de ani, depistata in timp ce fura un portmoneu din poșeta unei alte femei, intr-o stație de tramvai din Timișoara. Tanara a fost prinsa imediat dupa ce a luat protofelul, astfel ca victima si-a recuperat banii si actele. Pe numele tinerei de…