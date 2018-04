Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Timis au depistat in vama Cenad un barbat dar in urmarire generala, care avea de executat un an și șase luni in spatele gratiilor, pentru savarsirea infractiunii de inșelaciune. “In data de 02.04.2018, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F.…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, pentru a preveni si combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați si au retinut 27 de permise de conducere. Politistii au…

- Politistii de la Investigatii Criminale fac cercertari pentru depistarea unei fete de 15 ani, disparuta de la domiciliu, din municipiul Timisoara. Mai exact, in data de 22 martie, in jurul orei 12.00, Andreea Rebeca Epure ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Ion Ionescu din Timișoara, iar…

- Politistii din Alba au constatat peste 500 de abateri contravenționale la regimul circulatiei rutiere, au retinut 26 de permise de conducere si 5 certificate de inmatriculare, in cadrul unei actiuni ce a avut ca scop cresterea sigurantei rutiere, derulate in aceasta saptamana. In perioada 19-24 martie,…

- Polițiștii locali cu ochii pe soferii care parcheaza pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilitati. In ultima perioada a crescut numarul sesizarilor din partea cetațenilor referitoare la aceste aspecte, de fiecare data polițiștii locali efectuand verificari și luand masurile legale care se impun.…

- Politistii din Alba au aplicat peste 550 de sanctiuni participanților la traficul rutier care au ignorat regulile privind utilizarea centurii de siguranta si folosirea telefonului mobil. In perioada 12 – 18 martie, in conformitate cu Programul European TISPOL – SETBEALT, politistii din judetul Alba…

- In ultima saptamana, 39 de conducatori auto care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km/h. In perioada 12 – 18 martie, polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni…

- Polițiștii locali aflați in patrulare sambata noaptea au observat, pe Bdul Vasile Parvan, in jurul orei 02.30, un minor dat in urmarire in cursul zilei de joi de Secția 3 Poliție. Acesta a disparut din Centrul de zi și de noapte pentru minori de pe str. Ioan Slavici. Baiatul, in varsta de 12 ani, cu…

- Politistii timișeni au depistat un barbat urmarit internațional de autoritațile din Austria. “La data de 15 martie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au depistat un barbat, de 40 de ani, din municipiul Timișoara, urmarit internațional. Pe numele acesteia, autoritatile judiciare…

- Polițiștii de imigrari au depistat doi tineri din Serbia, in Timisoara, care nu au parasit teritoriul teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de ședere. Tinerii de 23, respectiv 29 de ani au fost sancționați contravențional și obligați, prin decizie de returnare, sa paraseasca țara in termen…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a fost lovit pe DN 17, langa benzinaria Ozana aflata la intrarea in orașul Beclean, de un camion și a decedat. Șoferul camionului, un barbat de 62 de ani din Timișoara, era sub influența alcoolului. Se pare ca barbatul de 68 de ani se afla pe marginea drumului, iar…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in zona Pieței Iosefin au observat, in apropierea imobilului cu nr. 35 de pe str. I. Vacarescu, trei persoane care se certau. Dupa ce i-au legitimat, polițiștii locali au stabilit ca este vorba despre un tanar de 24 de ani din Jimbolia și un alt tanar de 23 de ani,…

- Crima teribila marți seara la Timișoara! O fetița de patru ani a fost omorata de propria mama. Polițiștii au fost alertați in urma unui apel la 112. Mai multe echipaje SMURD și de poliție s-au dus de urgența pe strada Tibrului din cartierul Ronaț, unde s-a comis teribila crima. Mama i-a taiat venele…

- Degeaba sunt trasate piste de biciclete la Timișoara, pentru unii șoferi marcajele sunt opționale. Polițiștii locali au trecut la amenzi in ritm alert, astfel ca, intr-o singura zi, au sancționat cateva zeci, majoritatea in zona centrala.

- Zeci de conducatori auto au fost amendați intr-o singura zi, la Timișoara, pentru ca și-au parcat mașinile pe traseele speciale destinate bicicliștilor. Polițiștii locali continua vanatoarea de șoferi care blocheaza pistele de biciclete.

- Politistii locali din Timisoara sunt din nou cu ochii pe carutasii care circula prin oras fara a avea autorizatie din partea municipalitatii. 10 carutasi au fost identificati saptamana trecuta pe strazile din Timisoara, care de altfel au si fost amendati cu cate 300 de lei fiecare. Caruțașii au fost…

- Aproape 660 de soferi, amendati pe soselele din Timis in acest sfarsit de saptamana. Politistii au constatat si 8 infracțiuni, iar 35 de conducatori auto au ramas fara permis, fie pentru ca au calcat prea tare pedala de acceleratie, fie pentru depasiri neregulamentare sau pentru ca nu au acordat prioritate.…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul I.P.J. Buzau au continuat activitatile pentru reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive…

- Politistii timișeni au facut in aceasta dimineața patru perchezitii domiciliare in Timișoara și Lugoj, la sediul a patru societați comerciale. Perchezițiile s-au desfașurat in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de fals in inscrisuri, instigare la…

- Primul dintre șoferi a fost oprit de polițiști pe strada Cuza Voda din Sannicolau Mare. Are 38 de ani și mirosea a alcool in momentul in care a fost tras pe dreapta. Oamenii legii l-au pus sa sufle in etilotest, iar aparatul a indicat o valoare de 0,83 miligrame de alcool pur per litru in…

- Polițiștii locali fac in aceasta perioada ample acțiuni de verificare a modului in care comercianții de marțișoare respecta legislația din domeniu și dețin autorizațiile necesare desfașurarii de astfel de activitați de vanzare. Au fost verificați pana acum un numar de 428 comercianți de marțișoare,…

- Politistii de imigrari din Timiș au depistat un tanar de 30 de ani, din Tunisia, care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de ședere. In urma verificarilor, polițiștii de imigrari au constatat ca cetateanul strain a intrat legal in Romania, in baza unei vize pentru studii,…

- Polițiștii locali continua verificarile la societațile de dezmembrari auto și service-urile auto din Timisoara, de data aceasta pe linie comerciala. Mai exact, verificarile vizeaza respectarea legislației referitoare la protecția mediului, in special modul in care reprezentanții acestor societați țin…

- In zona Pasajului Jiul nu este permisa circulația mașinilor mai grele de cinci tone. Acolo sunt restricții și de inalțime. ”De la inceputul acestei luni, un numar de 23 de conducatori auto de autovehicule de tonaj au fost sancționați cu amenzi in valoare de 28.100 lei. Reamintim ca…

- Politistii de frontiera au depistat un sarb care conducea o mașina ce tracta o remorca ce figura ca fiind cautata de autoritatile din Spania. ”Ieri, 13.02.2018, ora 02.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Stamora- Moravița, – I.T.P.F. Timisoara, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- In ultimele 48 de ore polițiștii bihoreni au acționat pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteza excesiva, depasirea limitelor legale de viteza, precum și prevenirea și combaterea victimizarii…

- Polițiștii locali au continuat acțiunile organizate in comun cu reprezentanții SDM, de ridicare a masinilor care incurca traficul in oras. Numai in ultimele doua zile fiind ridicate 7 autovehicule staționate neregulamentar, care incurcau circulația altor autovehicule sau a bicicletelor, pe pistele special…

- Polițiștii locali au sancționat in ultima luna un numar de 529 de conducatori auto care au oprit, staționat sau patruns in zone cu accesul interzis din centrul orasului. Din totalul de amenzi, 452 au fost pentru oprire sau staționare, iar 77 pentru patrunderea in zone cu accesul interzis. Printre cei…

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au aplicat 36 de sanctiuni contraventionale conducatorilor auto care au circulat cu viteza peste limita legala. In 2 februarie, politistii rutieri din Aiud, sprijiniti de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, au desfasurat o actiune pe Drumul National 1 –…

- Politistii locali timisoreni au prins noaptea trecuta doi tineri ce consumau droguri! Agentii locali aflați in patrulare in zona centrala a orașului au depistat doua persoane care iși rulau manual țigari care pareau suspecte. Dupa ce i-au legitimat pe cei doi tineri, politistii au stabilit ca ambii…

- Polițiștii locali au depistat doua grupuri de migranți irakieni pe raza municipiului Timișoara. Primul grup a fost depistat in seara zilei de sambata, in jurul orei 17.30, in Piața Victoriei, și era format din trei persoane de 21 și respectiv 26 de ani. Niciunul dintre migranti nu avea documente asupra…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, 27 de șoferi au fost amendați in ultima perioada doar in zona Spitalului Județean. „Astfel, spre exemplu, polițiștii locali s-au deplasat pe str. Dr. I. Mureșan unde s-a semnalat faptul ca in fața Spitalului Județean Timișoara mai…

- Zeci de șoferi care au blocat accesul ambulanțelor pe str. Dr. I. Mureșan, chiar in fața Spitalului Județean din Timișoara, au fost amendați de polițiștii locali. Acțiuni similare au avut loc in tot orașul.

- Prevenirea accidentelor rutiere datorate excesului de viteza si depasirilor neregulamentare, a fost scopul unei actiuni desfasurata la sfarsitul saptamanii trecute de catre politistii din Abrud. Acestia, sprijiniti de politistii din Mogos si Bucium, au actionat pe DN 74 si pe DN 74 A. Potrivit IPJ…

- Zeci de soferi au fost amendati, duminica, pe DN67C – Transalpina, la Sasciori si Sugag, in cadrul unei actiuni a Politiei, care a folosit inclusiv radare „in cascada”. Politistii au depistat 33 de soferi ce au incalcat normele privind circulatia pe drumurile publice. Potrivit IPJ Alba, in 28 ianuarie,…

- Politistii de frontiera au depistat in Timișoara, 15 cetațeni straini, o femeie si 14 barbați, care nu iși justificau prezența in zona. Avand in vedere ca femeia a declarat ca este insarcinata si se simțea rau, polițiștii de frontiera au solicitat ajutor medical de specialitate, fiind transportata la…

- Primul dintre barbați, cel de 61 de ani, a fost oprit in trafic joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au tras pe dreapta și i-au cerut documentele la control. Șoferul nu avea carnet de conducere, iar in timpul verificarilor oamenii legii au aflat ca permisul i-a fost…

- Polițiștii locali au facut controale, in acest sfarșit de saptamana, pe Bulevardul Republicii și in zona pasajului Jiul din Timișoara, acolo unde accesul vehiculelor de peste 5 tone este interzis. Verificarile au loc dupa ca joia trecuta un TIR a distrus o parte din podul de la pasaj, incercand sa treaca…

- Politistii din Alba au organizat o actiune de amploare pe drumurile nationale si judetene din Muntii Apuseni, in acest weekend. Au fost depistati in trafic soferi care circulau sub influenta alcoolului, dar si alti conducatori auto care nu au respectat regulile rutiere. Oamenii legii au dat amenzi in…

- Polițiștii locali au acționat in ultimele zile pentru depistarea soferilor de tir care incearca sa treaca pe sub Pasajul Jiul, desi in zona nu este permisa circulația mașinilor cu o masa mai mare de 5 tone, existand restricții de tonaj dar și de inalțime la Pasajul Jiul. Astfel, incepand de vineri au…

- Politistii rutieri au fost la datorie in acest sfarsit de saptamana si au actionat pe soselele din Timis. Politistii au constatat sase infractiuni si au amendat 311 soferi, 28 dintre ei au ramas soferi pentru urmatoare perioada de timp, dupa ce politistii le-au retinut pentru diverse abateri, cum ar…

- Doi indivizi specializați in furturile din mașini au picat pe mainile polițiștilor din Faget. Infractorii, in varsta de 52 și 54 de ani din Timișoara sunt acum cercețati pentru mai multe furturi din zona de vest a țarii. Polițiștii au reușit in cele din urma sa deslușeasca modul de operare al hoților.

- Polițiștii locali au continuat in aceasta perioada verificarile in ceea ce privește modul in care proprietarii de cladiri degradate au respectat demararea procedurilor pentru reabilitarea acestora. Astfel, de la inceputul acestui an au fost aplicate un numar de 22 sancțiuni contravenționale in valoare…

- Polițiștii de la transporturi din Timișoara au reținut 10 persoane și au ridicat 150 de tone de carbuneși 18.000 de lei, in urma celor 15 percheziții ce au avut loc ieri in județul Hunedoara! “Acțiunea s-a desfașurat in cadrul unui dosar penal care are ca obiect infractiuni de furt de minereu de carbune.…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, miercuri, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.Conform IPJ Cluj, polițiștii au avut în vedere depistarea participanților la trafic care încalca regulile de circulație, punând în pericol siguranța…

- Politistii din Miraslau, impreuna cu RAR au desfasurat luni o actiune de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost verificate 19 autovehicule, la 7 dintre ele fiind constatate defectiuni tehnice. Luni, politistii Postului de Politie Miraslau,…

- Politistii locali impreuna cu reprezentantii SDM au ridicat 11 masini parcate in locuri nepermise, in ultimele zile la Timisoara. Masinile ridicate au fost oprite sau staționate neregulamentar pe strazile Piața Regina Maria, Calea Martirilor, Gh. Dima, Gheorghe Lazar, I.C. Bratianu, Piața Huniade. Soferii…

- Un șofer din Timișoara și un altul din Aiud s-au ales cu dosare penale, luni, dupa ce au fost depistați de polițiștii din Alba in timp ce conduceau autoturisme sub influența bauturilor alcoolice sau avand permisul suspendat. La data de 8 ianuarie a.c., politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat…

- Polițiștii timisoreni fac cercetari fața de o tanara de 23 de ani, depistata in timp ce fura un portmoneu din poșeta unei alte femei, intr-o stație de tramvai din Timișoara. Tanara a fost prinsa imediat dupa ce a luat protofelul, astfel ca victima si-a recuperat banii si actele. Pe numele tinerei de…