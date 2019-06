In saptamana in care am sarbatorit Ziua Mondiala a Mediului, Yves Rocher Romania a lansat campania ZERO WASTE – Zero Trash care are ca scop sa atraga atenția impactului negativ pe care il au deșeurile asupra mediului inconjurator. Ziua Mondiala a Mediului este aniversata, in fiecare an, pe data de 5 iunie și, simultan, in […]