- In jur de 150 de turisti romani și alte cateva sute de straini au ramas blocati pe o insula greceasca. Feribotul care trebuia sa-i aduca spre casa s-a defectat. Oamenii dorm pe unde apuca, si se plang ca, de vineri, nu li s-a dat nici macar apa.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii de vegetatie, respectiv cod rosu, pentru sambata, pe fondul temperaturilor ridicate.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii avertizeaza pe romanii care se afla sau care vor sa mearga in Grecia ca autoritatile elene au informat despre riscul contractarii virusului West Nile pentru perioada de vara. Pana acum, au fost raportate 25 de cazuri, dintre care doua decese. Potrivit Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) aminteste cetatenilor romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de meteorologie a emis cod rosu de vreme nefavorabila pentru zona...