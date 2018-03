Stiri pe aceeasi tema

- “Vrem sa simțiți și dumneavoastra dorul nostru de casa și tradițiile noastre”, ne spune un student basarabean. Astazi se aniverseaza 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. In Petroșani exista o comunitate insemnata de basarabeni. Sunt studenți ai Universitații din Petroșani. Astazi, ii incearca…

- Aproximativ 100 de persoane, studenți și liceeni basarabeni, albaiulieni de toate varstele, dar și oficialitați, s-au adunat marți, in Piața Cetații din Alba Iulia pentru a sarbatori impreuna implinirea celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Manifestarea a inceput in jurul orei 12.00,…

- Ziua in care aniversam 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania a fost marcata la Parlament de o sedinta solemna, care a adus impreuna mai multi inalti demnitari romani si din Republica Moldova. De la tribuna Parlamentului s-au sustinut mai multe discursuri, care s-au adaugat mesajului transmis…

- Prezent la sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, fostul premier roman Victor Ponta a afirmat ca saluta „vorbele frumoase", insa a dat de inteles ca ar vrea ca Bucurestiul sa intreprinda mai multe actiuni ce ar…

- "Temelia relatiilor absolut speciale dintre Romania si Republica Moldova se bazeaza pe comuniunea de limba, istorie, civilizatie si cultura. Acestea au semnificatii emotionale profunde. Astazi, in pofida provocarilor timpului, suntem angajati intr-un proces amplu de modernizare si democratizare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. "Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest politic si patriotic…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, 27 martie, in cadrul sedintei solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca el isi doreste unirea Romaniei cu Republica Moldova.

- (update 10:55) Liviu Dragnea citește „Declaratia solemna pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918". (update 10:46) „Republica Moldova ramane o prioritate pentru Guvernul Romaniei", a declarat premierul Romaniei, Viorica Dancila, in cadrul discursului sau.

- Cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Țara Romaneasca vor fi marcați și la Alba Iulia. Incepand cu ora 12.00, studenții și liceeni basarabeni ii așteapta pe albaiulieni sa vina alaturi de ei in Piața Cetații pentru a celebra impreuna ziua de 27 aprilie. Evenimentul care se va incheia cu o hora va…

- Albaiulienii sunt invitați, astazi, 27 martie, sa sarbatoreasca impreuna cu studenții și liceenii basarabeni implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. In Piața Cetații este organizata Hora Unirii in care se vor prinde cei prezenți la eveniment. Reamintim ca la sfarșitul acestei saptamani,…

- Marți, 27 martie 2018, incepand cu ora 12.00, in Piața Cetații din Alba Iulia, in apropierea Salii Unirii, liceenii și studenți basarabeni ii așteapta pe albaiulieni la aniversarea celor 100 de ani de la Unirea cu Romania. Cei prezenți se vor prinde intr-o hora, care macheaza un moment atat de important…

- La ora la care, in urma cu 100 de ani, incepeau lucrarile Sfatului Tarii, care s-au sfarsit cu decizia unirii Basarabiei cu Romania, la Slatina va incepe un eveniment deosebit organizat de Muzeul Judetean Olt, opt artisti plastici basarabeni fiind prezenti.

- La aniversarea Centenarului unirii Basarabiei cu Romania, Claudia Boghicevici, vicepreședintele Consiliului Judetean Arad a inițiat realizarea unui Memorandum de susținere a romanilor de peste Prut de catre Consiliul Judetean Arad. Documentul va fi prezentat consilierilor județeni in cadrul ședinței…

- La ședința solemna din Parlamentul Romaniei, dedicata centenarului Marii Uniniri din 1918, care va avea loc, marți, organizatorii Marii Adunari Centenare de la Chișinau cer senatorilor și deputaților romani sa adopte o Declarație de susținere care vizeaza unirea Basarabiei cu Romania. De asemenea, aceștia…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, impreuna cu o delegatie a PNL, se va afla luni si marti in Republica Moldova cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- Joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din aceasta luna, consilierii au semnat o Declarație prin care iși exprima solidaritatea și susținerea fara reserve, a demersurilor primariilor din Republica Moldova și Romania pentru afirmarea aspirațiilor de reintregire naționala. De asemenea,…

- Un grup de tineri originari din Republica Moldova, toți studenți la Brașov, au realizat un filmuleț in contextul anului Centenarului. Imaginile vorbesc despre dorul de casa, anii de studenție la Brașov, viața de camin și cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- La 100 de ani la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru „Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut. Alianta pentru Centenar organizeaza o excursie…

- Peste 2.000 de persoane, printre care si invitati din Republica Moldova, au luat parte la spectacolul „Din suflet romanesc”, organizat de Primaria Buzau pentru a celebra Centenarul unirii Basarabiei cu Romania. Nume importante ale folclorului romanesc, de pe ambele maluri ale Prutului, au urcat pe…

- Consiliul Local al municipiului Lugoj, județul Timiș, a votat joi o Declarație de Reunire, prin intermediul careia își exprima solidaritatea cu autoritațile locale din Republica Moldova care au votat pentru Unirea cu România și îndeamna unitațile administrativ-teritoriale de pe…

- Ei spera sa fie semnat de toti consilierii, deoarece considera ei ca este un moment prielnic pentru unire. Mai jos redam postarea integrala de pe contul de Facebook a lui Marian Uscatu, politician in cadrul PMP Iasi. "Astazi, 14 martie, alaturi de colegii mei din conducerea Partidul Miscarea Populara…

- In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a convocat Consiliul Local Municipal in ședința de indata, pentru a declara unirea simbolica a Buzaului cu Republica Moldova. “Primarul Municipiului Buzau convoaca, in data de 15 martie 2018, ora 13.00, Consiliul…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- Partidul Mișcarea Populara Constanța, prin președintele Claudiu-Iorga Palaz, propune CJ Constanța un proiect de hotarare privind susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova, in vederea aprobarii in ședința solemna de consiliu, ce va avea loc pe data de 27 martie, cand se implinesc 100 de ani…

- Consilierii judeteni din Buzau vor participa la o sedinta comuna cu omologii lor din consiliul raional Soroca, in contextul implinirii a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Alesii au votat deja un proiect de demarare a unei campanii de ajutorare a romanilor de peste Prut. Astfel, odata…

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Suntem in Anul Centenarului Marii Uniri si ce prilej mai bun putea sa fie pentru fratii nostri basarabeni de a semna declaratii de unire cu Romania decat acest an plin de semnificatii istorice. 36 de primari din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania in 2018, iar pana la 27 martie,…

- „Sa facem tot ce sta in puterea noastra pentru reintregirea țarii in anul centenar 2018”. Așa incepe declarația de unire a Consiliului Local Parva, semnata chiar ieri. Astfel, Parva devine prima comuna din Romania care se alatura demersului inceput de primarii din Republica Moldova, demers care are…

- Comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, este prima unitate administrativ-teritoriala din Romania care a votat o ”Declaratie de Unire” cu Republica Moldova ca raspuns la un document similiar adoptat anul acesta de 34 de primarii din Republica Moldova. Documentul a fost adoptat in sedinta de Consiliu…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…

