- Un seism cu magnitudinea de 5,6 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, la 30 de kilometri vest de capitala Albaniei, Tirana, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), transmite Reuters, titrat de Agerpres. Potrivit USGS, epicentrul seismului a fost localizat la o adancime de 10…

- Cutremur de 3 grade pe scara Richter in Vrancea, in noaptea de joi spre vineri. Un nou seism s-a produs in aceasta zona la o adancime de 73 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De remarcat ca seismul a avut loc la ora 03:20 dimineața. Cutremurul s-a…

- Un cutremur de 4.1 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dupa amiaza in zona seismica Vrancea. Cutremurul s-a resimțit și la Buzau. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, mișcarea telurica s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la o adancime de 140 de km. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs, marți, in judetul Vrancea, la adancimea de 72 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 09:21, in judetul Vrancea.Seismul s-a produs la adancimea…

- Un nou cutremur, de 2,7 grade pe scara Richter de asta data, s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, la orele 2.32, in judetul Vrancea, comunica Institutul de profil. Cutremurul s-a produs la adancimea de 77 de kilometri, in apropierea oraselor Onesti (41 km), Tirgu Ocna (44 km), Slanic-Moldova…