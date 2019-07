Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Air Canada cu 284 de oameni la bord a fost nevoit sa aterizeze în Hawaii din cauza unor puternice turbulente în care 37 de pasageri au fost raniti, relateaza vineri Xinhua si BBC.

- Aeronava, un Boeing 777-200 cu 269 de pasageri si 15 membri ai echipajului si care zbura de la Vancouver catre metropola australiana Sydney, a intalnit la doua ore dupa ce trecuse de Hawaii turbulente "neprevazute si bruste", care au determinat intoarcerea sa din drum si aterizarea pe aeroportul…

- Administratia Donald Trump a avertizat ca ar putea reduce cooperarea in cadrul aliantei "Cinci Ochi" ("Five eyes"), in contextul vulnerabilitatilor depistate in schimburile de informatii, afirma surse citate de agentia Bloomberg, potrivit Mediafax. Creata dupa al II-lea Razboi Mondial, organizatia…

- Clipe de groaza au avut loc la bordul unui avion al companiei ALK Airlines, care zbura duminica trecuta din Kosovo in Elveția. In timpul unor turbulențe neobișnuit de puternice, o pasagera a filmat cat de...

- The Romanian Invictus team will start on Sunday, with the "VeteRUN" event, its training for the fifth Invictus Games, the Defense Staff said in a release.The enlarged team will be presented on this occasion and a stand will be set up with the training equipment on display. In 2020,…

- Potrivit agentiei americane de securitate, Huawei primeste finantare de la Comisia de Securitate Nationala a Chinei, Armata de Eliberare a Poporului si o a treia institutie a retelei de securitate a statului chinez, potrivit unui surse citate de The Times. In acest an, CIA a pus la dispozitia celorlalti…

- Trei persoane au murit duminica pe aeroportul Tenzing Hillary din Nepal, dupa ce un avion de mici dimensiuni a lovit in timpul decolarii un elicopter staționat pe pista, au anunțat reprezentanții aeroportului, citați de Reuters.Printre persoanele decedate se numara co-pilotul aeronavei și…

