- Cartierele de blocuri din Timișoara sunt locul in care iși duc traiul, immpreuna, zeci de caini fara stapan și persoane fara adapost. Mai mult, aproape in fiecare seara, mai ales in anotimpul cald, sunt depistate de polițiști grupuri de tineri care tulbura liniștea publica. „Nimic nou”, ar spune un…

- Politistii din Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Vama Veche au descoperit si retinut 223 de genti contrafacute sub denumirea unor marci internationale introduse in tara de un turist ce se intorcea din Tu...

- Blașcovici, Mehala și Ronaț – cartiere de tradiție ale Timișoarei se confrunta cu diverse probleme ale anilor in care traim. Daca pe vremuri cartierele de la marginea Timișoarei erau pline de „povești” care mai de care, acum se confrunta cu motoare turate, gunoi aruncat la nimereala și alte lucruri…

- Polițiștii locali din Timișoara au descoperit o serie de nereguli, in ultima luna, in zona Aurora, in urma unor controale realizate la societațile comerciale. Astfel, au fost aplicate in luna mai un numar de 218 procese verbale de constatare a contravențiilor, din care 59 pentru lipsa acordului de funcționare,…

- Polițiștii locali au efectuat, zilele acestea, o acțiune fulger in Complexul Studențesc din Timișoara, ca urmare a unor sesizari. Astfel, oamenii legii au constatat ca mai multe firme au probleme grave in ceea ce privește curațenia pubelelor de colectare a deșeurilor și modul de precolectare a resturilor,…

- Polițiștii locali au continuat ieri seria acțiunilor organizate in cartierele Timișoarei, incepute in urma cu o luna, cu scopul de a afla care sunt problemele cu care se confrunta cetațenii. De aceasta data, oamenii legii au fost prezenți in cartierele Soarelui, Calea Buziașului și Ciarda Roșie. In…

- Cei care aleg sa-și faca cumparaturile prin piețele din Timișoara trebuie sa fie foarte atenți. Mai ales cand iși cumpara ciuperci, pentru ca unele dintre ele pot fi otravitoare. Polițiștii locali au sancționat un comerciant care vindea ciuperci, pentru ca nu avea acte care sa dovedeasca proveniența…

- Acțiuni ale polițiștilor locali in mai multe cartiere din Timișoara. Oamenii legii s-au intalnit cu cetațenii și au raspuns sesizarilor acestora. Au descoperit astfel 40 de rampe clandestine de gunoi, zeci de mașini abandonate și terenuri virane neimprejmuite.