Zeci de protestatari palestinieni, răniţi în confruntări cu armata israeliană Zeci de protestatari palestinieni au fost raniti, unii fiind în stare grava, în cursul confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fâsia Gaza si Israel, afirma surse citate de cotidianul Times of Israel conform Mediafax. Peste 10.000 de palestinieni au participat la protest, unii aruncând cu pietre spre militari israelieni, care au ripostat cu mijloace pentru dispersarea manifestantilor. Ministerul Sanatatii din Fâsia Gaza a comunicat ca în confruntari au fost au fost raniti zeci de manifestanti, unul fiind în stare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

