- Violențele incepute sambata dimineața la Paris in zona Arcului de Triumf au continuat pana seara, extinzandu-se pe bulevardele adiacente. Un jandarm a fost agresat, fiind maltratat de mulțimea...

- Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta Ministerul francez de Interne, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Cel…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a condamnat vehement, duminica, vandalizarea Arcului de Triumf din Paris in cursul protestelor violente desfasurate sambata, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax."Nicio cauza nu poate justifica dezonorarea Arcului de Triumf", a…

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.

- Trei protestatari implicati in violente impotriva jandarmilor la mitingul organizat in Piata Victoriei, in februarie 2017, impotriva adoptarii OUG 13 pe Justitie au fost condamnati vineri de Judecatoria Sectorului 1 la inchisoare cu executare, iar alti opt au primit pedepse cu suspendare. …

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele Statelor Unite Donald Trump s-au salutat si si-au dat mana la Arcul de Triumf unde liderii mondiali s-au adunat pentru a marca la Paris a 100-a aniversare a Armistitiului ce a pus capat Primului Razboi Mondial, a aratat televiziunea rusa, noteaza Reuters,…

- Cateva zeci de romani s-au adunat langa sediul Ambasadei Romaniei din Paris, la o luna de la violențele din Piața Victoriei, din București. Mobilizarea s-a facut prin intermediul rețelelor de socializare, sub sloganul "Paris - nu uitam, 10 August 2018, o luna dupa gazare."