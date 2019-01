Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de viroze respiratorii acute in saptamana precedenta a fost de 90.963, cu 21,3% mai mare fata de nivelul asteptat, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește sa apese BUTONUL ROȘU: mișcare care ingroapa coaliția PSD-ALDE…

- Reprezentanții Consiliului Județean Cluj cer celorlalte consilii județene din Regiunea Nord-Vest sa sprijine construirea spitalului regional de urgența de la Cluj in condițiile in care CE ofera județului o soluție de rezolvare in locul Ministerului Sanatații, potrivit mediafax.Citește și:…

- Aproximativ 70 de oameni s-au adunat, sambata, in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea, pentru a le cere medicilor de la Pediatrie și conducerii spitalului sa raspunda pentru copilul de un an, internat o zi, care a ajuns in moarte cerebrala la Bucuresti. Pe 3 ianuarie, copilul a fost…

- A VENIT MOS CRACIUN! Pentru cresterea calitatii actului medical si a sigurantei pacientilor, Spitalul Municipal de Urgenta ”Elena Beldiman” Barlad a achizitionat saptamana trecuta echipamente si dispozitive medicale in valoare de circa 500 de mii lei. Fondurile au fost asigurate de Ministerul Sanatatii,…

- UPDATE Toate maternitațile din țara vor fi controlate, dupa scandalul copiilor nascuți la Maternitatea Giulești, care au ajuns cu infecții stafilocice la Spitalul “Grigore Alexandrescu”, anunța Ministerul Sanatații, care precizeaza ca 11 angajați ai secției de neonatologie ai maternitații au stafilococ.…

- 14 bebelusi nascuti la maternitatea Giulesti au ajuns la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu mai multe probleme. 12 dinte acestia au fost depistati cu bacteria stafilococ auriu meticilino, iar sase copii raman internati in spital.

- Peste o suta de persoane dintre cele care au participat la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului au avut nevoie de ingrijiri medicale, zece fiind stransportate la spital, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Ministerul Sanatatii anunta inceperea proiectului cod SMIS 126692 "Servicii medicale de tratament al persoanelor infectate cu HIV/ SIDA". La Iasi, acestea vor putea fi facute la Spitalul de Boli Infectioase. Comunicatul oficial al Ministerului Sanatatii: Activitatea principala a proiectului consta in…