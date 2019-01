Zeci de proiecte pe fonduri UE, inclusiv lotul 4 din autostrada Sibiu-Pitesti, blocate de Ordonanta Teodorovici?

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai ciudate licitații, organizata de Compania de Drumuri in cursul anului trecut, are in sfarșit un caștigator. Vorbim de o șosea de doar cateva sute de metri, plus utilitațile aferente, pentru care CNAIR a organizat separat o licitație, chiar daca e vorba de o parte a unui…

- Licitatia pentru parteneriatul public privat pentru autostrada A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov, anuntat cu emfaza de Guvern luni, si care prevede o concesiune pentru 44 de ani, timp in care castigatorul va incasa contravaloarea taxei de autostrada, este „o gluma proasta”, considera reprezentantii Asociatiei…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare din ianuarie 2019, informeaza Agerpres.Senatul a aprobat opt domenii care nu fac obiectul legilor organice in care Guvernul va putea emite…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare din ianuarie 2019. Senatul a aprobat opt domenii care nu fac obiectul legilor organice in care Guvernul va putea emite ordonante: Finante publice si…

- Comisia juridica din Senat a dat, marti, raport de admitere a proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare din 2019, scrie Agerpres.Prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile in care Guvernul va putea emite ordonante: Finante…

- Asistam la o noua bataie de joc la adresa cetatenilor din Moldova si la o noua dovada de iresponsabilitate si incompetenta din partea Guvernului", sustine liberalul. "La nici doua saptamani de la momentul in care parlamentarii PNL au pus pe ordinea de zi la Comisia de Transporturi proiectul de lege…

- Președintele PNL Neamț, Mugur Cozmanciuc, spune ca guvernul PSD, dupa ce tot amana inceperea construcției autostrazii Moldovei, acum vin sa spuna ca mai avem de așteptat și cu spitalul regional la Iași. Mai mult chiar, spuneCozmanciuc, pentru a-și ascunde incompetența cei de la Guvern indraznesc sa…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice procedura pentru realizarea autostrazii Ploiesti – Brasov prin Parteneriat Public-Privat.