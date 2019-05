Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a intalnit, duminica, la un local de langa Timișoara, cu primarii „rebeli” din Timiș, care s-au constituit recent in Grupul de Reforma in Administrația Locala (GRAL).

- Bugetele locale pot fi adoptate in fiecare an abia dupa aprobarea bugetului național și a celui județean. In acest an, intarzierea cu care a fost adoptat bugetul național a dus la decalaje in adoptarea bugetelor județene și, prin urmare, și a celor locale. De exemplu, in Timiș, bugetul județean…

- Comitetul de reprezentare și comunicare al Grupului de Reforma și Administrație Locala - GRAL Timiș s-a intalnit pentru a discuta problemele legate de ... The post Primarii timiseni isi spun pasurile appeared first on Renasterea banateana .

- In jur de 30 de primari din județ, de la toate partidele, care fac parte din Grupul de Reforma și Administrație Locala – GRAL Timiș, s-au intalnit, recent, pentru a discuta despre problemele pe care le intampina legate de construcția bugetelor pe acest an. Astfel, edilii se plang de faptul ca vor fi…

- Edilii mai multor comune din Dolj au inceput campania electorala prin montarea unor bannere de mari dimensiuni pe cladirile unitatilor de invatamant. Mai multe fotografii au fost postate pe retelele de socializare si comentariile nu au intarziat sa apara. "In poze puteti vedea maretele realizari pesediste!…

- Primarii nu sunt multumiti de bugetul pentru anul in curs si afirma ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a mintit in aceasta privinta: a promis mai multi bani decat a dat. Acestia au prezentat un document semnat intre asociatiile primarilor si Teodorovici, care insa nu a fost respectat…

- Parlamentul European a adoptat marti, cu 348 de voturi pentru si 274 voturi impotriva reforma europeana a drepturilor de autor pe internet, un text foarte asteptat de media si lumea culturala, dar contestat de platformele americane si sustinatorii libertatii internetului, informeaza Agerpres.Citește…

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME), cu rolul de a proteja Uniunea Europeana (UE) de o eventuala criza economica si financiara, potrivit unui comunicat…