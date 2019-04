Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv format din 20 de politisti si 15 jandarmi a actionat noaptea trecuta pentru mentinerea ordinii si linistii publice in localitatea Clejani, in urma conflictului violent dintre membrii ai doua familii, soldat cu ranirea a cinci persoane si alte sase conduse la audieri, au informat reprezentantii…

- Mai mulți polițiști au fost agresați, in noaptea de Inviere, cu topoare, in timp ce incercau sa traga pe dreapta un șofer beat. Va avertiza, urmeaza imagini cu un puternic impact emoțional.

- Un judecator a fost ucis în cursul unui atac comis asupra unui comisariat de politie din centrul Mexicului de un grup înarmat care a încercat sa elibereze un detinut, au anuntat vineri autoritatile locale, relateaza AFP citat de Agerpres.Atacul s-a soldat, de asemenea, cu moartea…

- Un microbuz cu elevi, unii de doar 7 ani, a fost sechestrat de politisti la Puiesti, in Vaslui, noaptea. Copii au ajuns la caselele lor dupa ora 1:00 si dupa ce primarul localitatii de unde sunt a fost retinut cu mascatii. 11 elevi din Gherghesti, Vaslui, unii dintre ei din clasa 1, impreuna cu o invatatoare,…

- A fost alerta maxima vineri seara in satul Bascenii de Sus, comuna Calvini. Mai multe echipaje de poliție și jandarmi au fost direcționate acolo sa aplaneze un scandal iscat intr-o familie de romi in timpul caruia un barbat de 62 de ani a fost ranit la cap și torace, fiind lovit cu o sticla in […] Articolul…

- Conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție din Sibiu, incidentul a avul loc la Copșa Mica, acolo unde un tanar in varsta de 19 ani a fost injunghiat de soția sa. Se pare ca cei doi nu locuiesc impreuna, iar cand s-au intalnit au inceput sa se certe. Barbatul injunghiat a…

- Nu mai putin de de 13 persoane care au condus vehiculele fara a deține permis de conducere au fost depistate, in luna ianuarie a acestui an, de polițiștii cu atributii pe linie rutiera. Pe aceasta cale, reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Salaj atrag atentia ca potrivit articolului…

- Doi tineri, de 16 si 18 ani, sunt cercetati pentru furt calificat, in contextul in care o patrula de Politie i-a depistat pe strada in timp ce transportau cu un carut mai multe panouri metalice.