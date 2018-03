Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, picheteaza joi Ministerul de Interne, fiind nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare. Politistii suna din vuvuzele si au bannere pe care scrie: "Politicienilor, ati nenorocit Politia Romana",…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut, intr-un discurs rostit joi la Satu Mare, Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, care au luat masuri impotriva primarilor care "decoreaza localitatile in culorile steagului maghiar" cu…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a acceptat demisia prezentata cu o zi inainte de premierul Robert Fico si desemnarea succesorului sau de catre partidul acestuia Smer-SD, a anuntat joi seful unui partid din colaitia guvernamentala, relateaza AFP. Fico a decis sa demisioneze in urma crizei politice si…

- Iata ca roata s-a invartit mai repede decat se asteptau cadrele Ministerului de Interne care, cu doar cativa ani inainte se dadeau de ceasul mortii sa prinda ultimele locuri disponibile de politisti judiciari pe langa diverse structuri de Parchet, in frunte cu Directia Nationala Anticoruptie si DIICOT,…

- Polițiști din toata țara vor fi prezenți in Piața Victoriei din București, pe 24 martie. Reprezentanți ai sindicatelor anunța ca mitingul va fi unul de amploare, avertizand ferm Guvernul ca, ”sub masca unor pretinse creșteri salariale, s-a trecut la micșorarea acestora, polițiștii, prost platiți, fac…

- Polițiști au pichetat astazi, chiar in ziua Congresului PSD, sediul Ministerului de Interne. Marele protest al oamenilor legii va fi insa pe 24 martie. Aceștia sunt nemultumiti ca promisiunile facute nu s-au indeplinit, ca salariile nu au crescut, dar și de ...

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a manifesta impotriva deciziei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Mitinguri de protest au loc si in Cluj, Iasi, Sibiu…

- Peste doua mii de oameni s-au adunat joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a manifesta impotriva deciziei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Mitinguri de protest au loc si in Cluj, Iasi, Sibiu,…

- Un nou flashmob are loc astazi, in Piata Victoriei, din Capitala, intitulat sugestiv Ne furati viitorul . Oamenii au inceput sa se adune deja incepand cu ora 12:00. Cateva zeci de persoane, printre care mame cu copii, au ajuns in fata Guvernului. Protest cu cartonase rosii si fluturasi de salarii in…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca a fost necesara conferinta sustinuta de Laura Codruta Kovesi, afirmand ca DNA si procurorul sef al DNA sunt supusi unui atac concertat dus de o alianta a unor oameni care sunt profund deranjati ca aceasta institutie exista.…

- Contingentul, constituit din 60 de ofiteri, subofiteri, sergenti si soldati din Brigada de infanterie motorizata "Dacia" din Cahul si Batalionul 22 de mentinere a pacii din Chisinau, se va antrena impreuna cu militari din Bulgaria, Georgia, Romania, Ucraina si SUA. Totodata, la exercitiul…

- Carmen Dan a spus ca Politia Romana are la dispozitie maximum doua saptamani ca sa prezinte solutii pentru programul de lucru al politistilor, sustinand ca informatiile aparute in spatiul public conform carora politistii ar urma sa lucreze doar in intervalul 8.00 - 16.00 sunt false. "In Ministerul…

- Salarii mai mari pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie Ministerul de Interne anunta majorari salariale intre 5-10 % pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie, miercuri fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte…

- „Președintele este cel care numește conducerea Serviciului, dupa parerea mea este o anomalie. Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Acest Serviciu ar trebui sa faca parte din ansamblul structurilor care asigura paza și ordinea și cel normal și cel mai firesc…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- UPDATE Numarul celor uciși a crescut la 17, iar peste 110 persoane au fost ranite. Cel puțin trei persoane au murit și peste 79 de persoane au fost ranite în urma unui atac sinucigaș cu bomba care a avut loc în centrul capitalei din Afganistan, Kabul. …

- La cateva zile dupa protestul din Capitala care a strans zeci de mii de oameni, nemulțumiți in primul rand de modificarea Legilor Justiției, și azi a fost organizat un protest. De data aceasta, in fața Guvernului. Reporterul nostru Daniel Coman este acolo.

- Sute de oameni s-au adunat miercuri in Piata Victoriei din Bucuresti, la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei si politicienii penali si corupti. Protestul are loc sub deviza “Uniti toti, ...

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres.ro. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele Justitia furata si a reunit oameni care, timp de 20 de minute,…

- Presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu, saluta propunerea Vioricai Dancila pentru functia de premier si vine si cu cateva argumente: este unul dintre cei mai echilibrati oameni pe care ii cunoaste, este profesionista si modesta."O cunosc bine pe Viorica Dancila si este unul dintre cei mai…

- Aproape 400 de soferi au ramas fara permis de conducere.In intreaga tara au fost constatate 730 de infractiuni si au fost retinute aproape 400 de permise de conducere. Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, aplicand aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale…

- Ședința decisiva in PSD. Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara ca in acest moment in Guvernul Tudose exista un conflict intre ministrul de Interne, Carmen Dan, si premier, mentionand ca “este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece”. Continaurea pe www.stirileprotv.ro.…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a declarat, duminica seara, la Antena 3 , ca maine, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. ”Exista o disputa de partid care a fost accentuata de media.…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- Tensiunea in interiorul PSD și al Guvernului ajunge la paroxism, dupa ce premierul și ministrul de Interne s-au acuzat reciproc de minciuna. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca el inca mai crede intr-o revenire la normal a situației, dar arata ca in caz…

- Sindicaliștii din Poliție, apel catre premierul Mihai Tudose. Sindicalistii din Politie ii cer premierului Mihai Tudose sa ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne, zilele acestea. Sindicatul National al Agentilor de Politie (SNAP), condus de Iulian Surugiu (președinte), a transmis…

- Este un "apel catre polițiștii competenți și onești". "Stimați polițiști, Astazi, meseria pe care o practicați este supusa in mod public, unui test dificil. Aceasta situație este rezultatul multor acțiuni intreprinse de-a lungul timpului de catre politicieni, dar și chiar de catre unii…

- SINTEZA DECLARATIILOR SUSTINUTE DE PRESEDINTELE PNL, LUDOVIC ORBAN, IN CADRUL CONFERINTEI DE PRESA - 11 IANUARIE 2018 PNL solicita demisia sefului IGP si cere premierului demararea procedurilor de demitere a ministrului de Interne. In caz contrar, premierul sa plece din functie Primul subiect este legat…

- Poliția Romana a anunțat, joi, in plin scandal cu polițistul pedofil, ca scoate la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual, chiar daca știe ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Polițiștii transmit un mesaj incurajator și ai sfatuiesc pe viitorii posibili…

- Politia Romana anunta ca scoate la concurs 770 de posturi si le transmite celor interesati ca, desi „in aceste zile meseria de politist nu mai este tentanta”, din echipa Politiei Romane fac parte „oameni pentru care nu conteaza decat aflarea adevarului, care nu au liniste pana nu…

- ”Din punct de vedere politic, Mihai Tudose este prietenul pedofililor. Asta se intampla! Nu exista o alta explicație decat policianismul domnului Tudose in legatura cu aceasta decizie” a spus Bogdan Chirieac, la Antena 3. ”Mihai Tudose de la Baneasa” Analistul politic a adaugat: ”Cata…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- La o zi de cand Carmen Dan, ministrul de Interne, anuntase ca i-a propus prim-ministrului Tudose schimbarea din functie a primului om din Politia Romana si ca ar avea deja un nume de succesor, in persoana lui Catalin Ionita, Bogdan Despescu s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Guvernului. Discutiile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat ca, din februarie, peste 28.000 de polițiști vor beneficia de majorari salariale prin creșterea sporurilor de risc și suprasolicitare neuro-psihica de la 5% la 10%, dar și cei din domeniul arest-transfer vor primi o indemnizație pentru paza și supraveghere. „Dintre…

- Presedintele american Donald Trump, care si-a exprimat sprijinul pentru manifestatiile din Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si de muritorii de foame" din SUA, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, scrie News.ro.

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si infometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza…

- Mișcarea este simpla: se face un profil fals de Facebook care se pretinde anti-PSD și protestatar, poate chiar și posteaza diferite mesaje in acest sens. Capata credibilitate, lumea chiar crede ca este un protestatar real și, cand vine un anumit ordin, apare o postare mincinoasa menita sa opreasca…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.