Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști de investigații criminale și ordine publica, din cadrul Poliției Municipiului Tg Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doi tineri de 27 și 35 de ani, din Caransebeș, respectiv comuna Obreja, jud. Caras Severin, banuiți de savarșirea…

- Mijlocasul Daniel Correa Freitas (24 de ani), imprumutat de Sao Paulo la formatia Sao Bento, in Liga 2, a fost gasit mort intr-un tufis, fiind aproape decapitat si lasat fara organele genitale.

- Autoritatile din Turcia au anuntat, miercuri, ca au arestat un cetatean suedez despre care se crede ca ar avea legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), miscare separatista considerata drept organizatie terorista de Ankara, Washington si UE, informeaza cotidianul The New York Times.

- Procurorii DIICOT și ofițerii de poliție au anihilat o rețea de distribuție de droguri in cluburile și localurile din București, organizand mai multe acțiuni de prindere in flagrant. In urma acțiunilor, judecatorii au dispus arestul pentru 30 de zile pentru trei persoane.„Procurorii Directiei…

- Un boxer a fost batut pana la moarte de cativa traficanti de droguri din cauza ca nu i-au permis sa-si vanda marfa in fata casei sale. Ian Tomlin, tata pentru doi copii, a fost gasit intr-o balta de sange.

- De-abia acum s-a aflat! Ies la iveala detalii incredibile despre omul care le-ar fi ajutat pe Elena Udrea, fost ministru al Turismului, și pe Alina Bica, fosta șefa DIICOT, sa se stabileasca in Costa Rica.Conform unor informații incendiare, respectiva persoana are legaturi cu traficanții de droguri. Citește…

- Politia Romana si DIICOT au efectuat, pe parcursul ultimelor doua saptamani, 96 de perchezitii, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. 98 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infractiuni din sfera criminalitatii organizate.