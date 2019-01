Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 65 de persoane au fost ucise intr-un atac comis luni de talibani impotriva unei baze a serviciilor de informatii militare in centrul Afganistanului, a declarat marti un oficial afgan, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Am scos 65 de cadavre de sub daramaturi", a declarat Mohammad…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, in urma unui atac care a vizat principala agentie afgana de informatii, aflata in apropierea capitalei Kabul, a informat un oficial din cadrul Serviciilor de Informatii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei persoane au fost ucise luni si alte opt ranite in capitala afgana Kabul intr-o explozie produsa in apropiere de un protest la care participau sute de oameni, informeaza AFP si Efe. Potrivit Ministerului de Interne, explozia a avut loc in apropierea unui liceu din centrul orasului. Un…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut marti talibanilor sa participe la procesul de reconciliere afgana, dupa o intalnire cu presedintele Ashraf Ghani de la Kabul, relateaza dpa. Stoltenberg a spus ca continuarea bataliei nu are rost si ca "daca vor sa fie parte a viitorului in Afganistan,…

- Prima din cele trei zile ale scrutinului, care a demarat pe 20 octombrie si anuntul rezultatelor sale a fost amanat pentru 23 noiembrie, a fost cea mai sangeroasa, a indicat intr-un raport Misiunea ONU din Afganistan (Manua).La alegerile din 2014, marcate de frauda, s-au inregistrat 251…