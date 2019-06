In ultimele 24 de ore au fost evacuate preventiv 104 de persoane, iar alte 48 persoane surprinse de viituri au fost salvate de catre pompierii militari. Din fericire, avertizarea timpurie prin sistemul Ro-Alert și adoptarea masurilor de autoprotecție de catre populație a facut ca evenimentele sa nu se soldeze cu victime.

Precipitațiile abundente din cursul zilei de ieri și de noaptea trecuta au produs viituri și inundații locale in 72 localitați din 20 de județe (AB, AG, AR, BC, BN, BT, DJ, GJ, HD, HR, IS, MH, NT, OT, SM, SV, TM, TR, VL și VS).

Intervențiile pompierilor pentru…