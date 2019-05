Zeci de persoane munceau la negru în județul Brăila In total, au fost verificati 475 de agenti economici, ocazie cu care au fost identificati 22 de angajatori care foloseau 59 de persoane fara forme legale de incadrare in munca.



Angajatorilor care nu respectau prevederile legale le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 796.000 lei si s-au dispus masuri obligatorii de incheiere in forma scrisa de contracte individuale de munca pentru toate persoanele depistate, de inregistrare la ITM Braila a acestor contracte, precum si de depunere a documentelor de plata lunara a salariilor.



