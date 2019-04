„Bătrânele doamne”, vedete în Piaţa Unirii (foto)

Zeci de timişoreni şi turişti au admirat bijuteriile pe patru roţi expuse, astăzi, în Piaţa Unirii din Timişoara.Circa 70 de autoturisme sunt prezente în ... The post „Bătrânele doamne”, vedete în Piaţa Unirii (foto) appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]