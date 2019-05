Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a anuntat duminica ca fortele siriene ale presedintelui Bashar al-Assad au încetat focul ''într-o maniera unilaterala'' în provincia Idleb (nord-vest)", relateaza AFP citat de Agerpres."De la ora orele 00:00, 18 mai, fortele armate siriene…

- Germania, Franța și Marea Britanie condamna Rusia și regimul președintelui sirian Bashar al-Assad pentru acțiunule armate din nord-vestul Siriei, se arata in declarația comuna a celor trei țari din 13 mai, potrivit DW. Recent, populația civila din aceasta regiune a fost supusa bombardamentelor masive…

- Guvernul sirian a cucerit orasul Qalaat al-Madiq (nord-vest), in timp ce fortele sale inainteaza in cel mai mare teritoriu rebel aflat sub un bombardament masiv, potrivit unor locuitori ai orasului si Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza Reuters potrivit Agerpres. …

- Cel puțin 12 civili au fost uciși în urma unor atacuri ale forțelor guvernamentale susținute de forțe armate ruse în nord-vestul Siriei, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un ONG cu sediul în Marea Britanie, citat de France 24, conform Mediafax.Potrivit organizației,…

- „Assad și patronii sai, Rusia și Iranul, bombardeaza Idlibul pentru a consolida dominația exclusiva asupra Siriei. Occidentul, care este inactiv și doar urmarește ceea ce se intampla, trebuie acum sa plateasca pentru restaurarea țarii. In Uniunea Europeana, slabește rezistența fața de acest calcul cinic”,…

- Un tren cu trofee de razboi din Siria a garat miercuri la Rostov-pe-Don, in sudul Rusiei, intampinat de o fanfara, relateaza AFP, potrivit Mediafax. Garnitura feroviara transporta inclusiv un tanc, precum si un vagon plin cu arme. Rostov-pe-Don a fost al doilea oras prin care trenul cu trofee de razboi…

- Cel putin 20 de combatanti pro-regim au fost ucisi in trei zile in atacuri executate de jihadisti in provincia Idlib impotriva pozitiilor lor din nord-vestul Siriei, a anuntat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste si Judecatorii…

- Fortele turce de securitate au declansat luni, la cererea Parchetului din Ankara, doua operatiuni pentru retinerea a 110 persoane, dintre care 101 militari, pentru presupuse legaturi cu tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, transmite EFE, relateaza Agerpres.Citește și: Consiliul…