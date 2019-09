Stiri pe aceeasi tema

- Atacul a avut loc in sud-vestul Yemenului, in provincia Dhamar, la sud de capitala Sanaa. Martorii afirma ca ar fi fost lansate nu mai putin de rachete, dezastrul provocat fiind unul de nedescris. Atacul de duminica este cel mai sangeros cu care s-a confruntat Yemenul in acest an, relateaza…

- Arabia Saudita a interceptat duminica sase rachete lansate de rebelii houthi din Yemen, a declarat coalitia militara condusa de sauditi in razboiul dus alaturi de guvernul yemenit, relateaza AFP. Rachetele au vizat civili la Jizane, a indicat coalitia intr-un comunicat difuzat de agentia…

- Luptatorii separatisti se angajeaza sa inceteze focul in orasul-port Aden din sudul Yemenului si sunt dispusi sa colaboreze cu coalitia condusa de Arabia Saudita, conform unei declaratii facute duminica de liderul gruparii, informeaza Reuters. Separatistii sunt, de asemenea, dispusi sa participe la…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita care lupta in Yemen a afirmat ca a dejucat luni un atac cu un vas capcana al rebelilor houthi sprijiniti de Iran contra unei nave comerciale in Marea Rosie, relateaza AFP. "Fortele navale ale coalitiei au putut contracara un atac al militiilor houthi,…

- Guvernul german a aprobat de la inceputul anului exporturi de peste un miliard de euro catre coalitia condusa de Arabia Saudita care duce un razboi in Yemen, conform unui document al Ministerului Economiei consultat de DPA. Documentul arata ca Berlinul a aprobat un total de 56 de acorduri in domeniul…

- Coaliția condusa de Arabia Saudita în Yemen a vizat poziții militare în capitala controlata de rebelii houthi, Sanaa, inclusiv sistemele de aparare aeriana, a anunțat sâmbata televiziunea de stat din Arabia Saudita citata de Reuters.Atacurile au venit un bombardament cu rachete…

- Cel puțin șapte persoane, dintre care doi copii, au murit marți dupa ce o ambarcațiune care transporta refugiați din Turcia spre Grecia s-a scufundat in Marea Egee, in largul insulei Lesbos, a anunțat Garda de Coasta din Grecia, citata de Al Jazeera.Autoritațile elene au mai anunțat ca 57…

- Rebelii yemeniti, sustinuti de Iran, si-au intensificat in ultimele saptamani atacurile de acest gen contra regatului saudit care, din 2015, intervine militar in Yemen in fruntea unei coalitii de sprijin a guvernului indepartat de la putere.Luni, dronele au vizat localitatea Khamis Mushait,…