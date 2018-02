Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in orasul Aden din sudul Yemenului, zeci de persoane au murit și mulți au fost raniți in doua atacuri sinucigașe. Potrivit martorilor locali, atacurile au avut loc cu mașini-capcana, tentatele fiind revendicate de Statul Islamic (SI), scrie Reuters. Conform Agerpres, atacurile…

- Zeci de persoane au fost ucise sau ranite sambata in doua atacuri sinucigase cu masini-capcana in orasul-port Aden din sudul Yemenului, au afirmat martori si medici locali, atentatele fiind revendicate de Statul Islamic.

- Doua persoane au fost impuscate mortal vineri in centrul orasului elvetian Zurich, intr-un atac despre care politia locala afirma ca nu are indicii ca ar fi o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Atacul a avut loc in apropierea unei filiale a bancii UBS, la putin timp dupa ora locala…

- Atacurile intense desfasurate de catre fortele guvernului sirian si aliatii sai au provocat moartea a cel putin 94 de persoane in regiunea Ghouta de Est in decurs de 24 de ore, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, relateaza site-ul agentiei…

- Cel putin cinci oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati in vecinatatea unei biserici din orasul rus Kizliar, provincia Daghestan, au anuntat, ieri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri cand un sofer a incercat sa intre cu masina in sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland, moment in care agentii de securitate au deschis focul asupra vehiculului, au declarat surse oficiale, relateaza Reuters si AFP. …

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Separatistii din sudul Yemenului au preluat controlul orasului port Aden, prin capturarea palatului prezidential, la doua zile de la izbucnirea conflictului, au declarat, marti, locuitori din regiune, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- O motocicleta a explodat, luni, intr-o piata din provincia thailandeza Yala, trei persoane fiind ucise si alte 18, ranite, transmite Reuters, conform news.ro.Provinciile Narathiwat, Pattani si Yala sunt locuite, in cea mai mare parte, de musulmani. Insurgentii musulmani Malay lupta aici pentru…

- Cel putin 15 persoane au fost ranite luni in metropola australiana Sydney, dupa ce un tren s-a izbit cu putere de tampoanele de franare amplasate la capatul liniei de cale ferata din gara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Viscolul si temperaturile extrem de scazute au provocat moartea a cel putin patru persoane in sudul Statelor Unite, au acoperit drumurile cu un strat de gheata, au rupt cablurile de electricitate si au determinat inchiderea scolilor, informeaza Reuters. Temperaturi scazute si caderi de…

- 14 oameni au fost raniți într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marți în centrul orașul belgian Anvers, scrie Agerpres, citând DPA și Reuters. Poliția locala a exclus varianta unui atentat terorist.

- O ambarcatiune la bordul careia se aflau 31 de persoane a explodat, duminica, in apropierea insulei Phi Phi Le din sudul Thailandei, a declarat politia, care a precizat ca 16 persoane au fost ranite, marea majoritate turisti din China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 16 au fost ranite in urma revoltelor care au avut loc in ultimele zile in Venezuela, pe fondul saraciei si a foametei din tara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel putin trei persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas la Bagdad, iar alte 11 au fost ranite, conform unui prim bilant, au anuntat surse din politie, citate de AFP, scrie news.ro.Atentatul a fost comis de un kamikaze in apropierea unui punct de control al fortelor de securitate din…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local, potrivit

- Opt persoane au fost ranite dupa un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter produs in aceasta seara in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, citata de Reuters. Mai multe persoane sunt ranite. Doua dintre victime au fost transportate la spital. ...

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Numarul mortilor a crescut la zece in urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc in mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte"…

- Un atentat sinucigas comis duminica in timpul unei inmormantari in orasul afgan Jalalabad a provocat moartea a cel putin 15 persoane si ranirea altor 13, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului regiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doua persoane au fost ucise in cursul unor confruntari in orasul iranian Dorud (vest), sambata seara, a declarat viceguvernatorul provinciei Lorestan la televiziunea de stat, relateaza duminica AFP si Reuters. 'A avut loc o manifestatie sambata seara si unele persoane au iesit pe strazi…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in timp ce angajati agentiei se indreptau catre serviciu. Printre victime se numara si niste femei care treceau cu masina pe langa locul atacului. Conforn Reuters, Statul Islamic a revendicat atacul prin agentia de sa de presa, Amaq. Numarul…

- Sase persoane au fost ucise intr-un atac sinicigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in timp ce angajati agentiei…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Mai multe persoane au fost ranite luni in urma deraierii unui tren de pasageri al companiei Amtrak pe un pod situat peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), relateaza Reuters si AFP, citand media locale. Accidentul s-a produs in localitatea DuPont, la nord de orasul Olympia,…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite intr-un atac sinucigas comis duminica impotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu cateva zile inainte de Craciun, au anuntat autoritatile.

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Cel putin 39 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, in urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, scrie Realitatea.net.

- UPDATE: Reprezentanti ai Brigazii Rutiere au declarat ca primele verificari arata ca accidentul s-a produs din vina soferului dubei Jandarmeriei, care nu a pastrat distanta regulamentara fata de masina din fata. Soferul Jandarmeriei - care era in timpul serviciului - a fost testat cu etilotestul,…

- Un tren de pasageri a deraiat miercuri în provincia spaniola Sevilla, 21 de persoane fiind ranite, între care una grav, au anuntat serviciile de urgenta din Andaluzia, relateaza Reuters. Trenul se deplasa între Malaga si Sevilla si a deraiat în orasul Arahal din…