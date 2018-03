Stiri pe aceeasi tema

- Imigratia neta in Germania a scazut la 500.000 in 2016 de la 1,14 milioane de persoane in 2015, anul crizei refugiatilor din aceasta tara, a anuntat marti Biroul Federal de Statistica, citat de agentia de presa dpa. In 2016, 1.865.000 de migranti au sosit in Germania si 1.365.000 de persoane au…

- Un colet suspect a fost descoperit, luni, in Norman Shaw Buildings - una dintre cladirile ce compun parlamentul britanic. Politia londoneza a anuntat spitalizarea „din precautie” a doua persoane. Dupa ce i s-a verificat conținutul de catre geniști, acesta s-a dovedit a fi fara riscuri.

- "ISU Timis a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un birou din Palatul Justitiei din Timisoara. S-au autoevacuat 17 persoane si au fost afectate de incendiu elemente combustibile dintr-un birou, cu mari degajari de gaze toxice. Nicio persoana nu a necesitat ingrijiri medicale.…

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la Palatul Dicasterial al Justitiei din Timisoara, cu mari degajari de gaze toxice dintr un birou, iar 17 persoane s au autoevacuat, insa fara sa fie nimeni ranit, informeaza Agerpres.ro. ISU Timis a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un…

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit, miercuri, in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass. Elicopterul de tipul Mil Mi-8 ar fi apartiunut Serviciului de Frontiera al Rusiei.…

- Partidul Acțiune și Solidaritate realizeaza acum un sondaj în rândul locuitorilor Capitalei, iar rezultatele acestuia vor arata daca oamenii își doresc ca membrii partidului sa aiba propriul candidat la scrutin sau sa-i acorde sprijin lui Nastase Despre acest lucru…

- Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal si economist-sef Raiffeisen Bank Romania. "In toata…

- O autospeciala de la Unitatea de Pompieri s-a deplasat in zona pentru a depistat sursa incediului. Deocamdata, pompierii nu si-au dat seama de unde provine focul. Circa zece persoane au fost evacuate din birourile din zona.

- Un barbat de 37 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a provocat un accident rutier, pierzand controlul masinii pe care o conducea si intrand pe contrasens, unde a acrosat un alt autovehicul.

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza ca, de la inceputul avertizarilor meteorologice si pana in prezent, s-a actionat pentru deblocarea a 450 de persoane ramase inzapezite pe diverse cai rutiere si au avut loc 45 de interventii pentru salvarea a 51 de persoane aflate in situatii cu risc medical.…

- Patru persoane au ajuns cu mai multe traumatisme la spital, dupa ce mașina cu care se deplasau s-a tamponat cu un alt vehicul. Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea Braviceni din raionul Orhei.

- Trei persoane au fost spitalizate dupa ce a fost deschis un plic ce continea o substanta suspecta intr-o baza militara americana din Arlington, Virginia, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al bazei militare, relateaza CNN.

- Circa 3.000 de persoane protestau duminica seara in fața Guvernului cerand demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader. Oamenii au ieșit in strada in ciuda vremii geroase. Se scandeaza „Hoții! Hoții!”, „Tudorel, demisia!”, „PSD, ciuma roșie!” și „Nu vrem sa fim o nație de hoți!”, potrivit HotNews.ro.…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat Codruta, nu uita,…

- Bilantul victimelor unei alunecari de teren survenite in provincia indoneziana Java Centrala a crescut la sapte, in timp ce alte 13 persoane sunt in continuare date disparute, a informat un oficial local citat de DPA. Un torent de noroi i-a ingropat pe lucratorii unei orezarii terasate din districtul…

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca SRI a informat ANI despre o posibila incompatibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor. "Pentru noi a fost interesanta data la care SRI informa ANI.…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Un vulcan de pe insula Sumatra din Indonezia a erupt luni, expulzind vapori fierbinti la peste patru kilometri pe versant, a anuntat un oficial citat de DPA. Vulcanul Muntele Sinabung a trimis de asemenea un nor gros de cenusa la cinci kilometri in atmosfera, a precizat Sutopo Nugroho, purtator de cuvint…

- Vulcanul Muntele Sinabung a trimis de asemenea un nor gros de cenusa la cinci kilometri in atmosfera, a precizat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea situatiilor de dezastru. Nu au fost inregistrare victime, a adaugat acesta.Vulcanul cu o inaltime…

- Activele bancare au urcat la un maxim de 427 mld. lei, iar solvabilitatea, raportul credite/depozite si rata creditelor neperformante au scazut. Sistemul bancar a obtinut anul trecut un profit net de aproximativ 5,6 mi­liarde de lei (circa 1,2 mld. euro), iar activele au urcat la un varf…

- Muntele Agung a aruncat in atmosfera o coloana de cenusa gri de 1.500 de metri inaltime, a anuntat Sutopo Nugroho, reprezentant al Agentiei Nationale pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB).Nu au fost inregistrate victime, a precizat acesta.Sambata, autoritatile au coborat cu o…

- Circa 250 de persoane au protestat, duminica seara, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Sibiu, impotriva Guvernului si a modificarilor legilor Justitiei. * BUCURESTI Aproximativ 60 de persoane s-au adunat duminica seara in Piata Victoriei pentru a protesta la adresa coalitiei de guvernare…

- Patru persoane au ajuns de urgența la spital dupa ce in mașina care se aflau a derapat de pe traseu și s-a izbit violent intr-un copac. Tragedia a avut loc pe traseul Balți-Falești-Sculeni.

- Doua persoane si-au pierdut viata si o alta a suferit rani grave in urma unei alunecari de teren produsa in provincia Java de Est din Indonezia, au anuntat luni autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural s-a produs in satul Bayu din districtul Banyuwangi al provinciei,…

- Bitcoin a scazut joi pana la 8.970 de dolari pe unitate. Cea mai valoroasa moneda virtuala din lume s-a depreciat cu circa 55% de la un maxim de aproape 20.000 de dolari arins la sfarsitul lunii decembrie. Declinul a avut loc in conditiile atentiei tot mai mari date de autoritatile…

- Peste 852.000 de persoane au vizitat anul trecut principalele obiective turistice din judetul Hunedoara, numarul acestora fiind mai mare cu 11,37% fata de anul 2016, releva datele Agentiei de Dezvoltare Economica si Sociala Hunedoara (ADEH), dupa centralizarea informatiilor primite din teritoriu. "Cea…

- Patru persoane au fost spitalizate, dintre care doua in stare de inconstienta, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de un incendiu produs, marti, la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- In Capitala, in jur de 16 mii de persoane sunt in asteptarea unei locuinte sociale. La nivel municipal urmeaza sa fie instituita o comisie care se va ocupa de distribuirea locuintelor. Informatiile au fost prezentate la sedinta operativa de la Primarie, luni, 22 ianuarie, transmite IPN.

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor…

- V. Stoica La mijlocul lunii ianuarie, la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia erau semnate 123 de contracte de finanțare cu instituții publice sau cu firme provenite din cele șapte județe componente ale regiunii din care face parte și județul Prahova. Potrivit reprezentanților ADR…

- Protest antiguvernamental la Bucuresti Mai multe persoane s-au adunat în zona fântânii de la Piata Universitatii din Bucuresti pentru a participa la protestul intitulat pe retelele de socializare "România spune 'nu' coruptiei, toti pentru justitie". În…

- Rata somajului inregistrat la nivel national, la finele lunii decembrie 2017, se situa la 4,02%, mai mare cu 0,75 puncte procentuale fata de aceeasi perioada din anul precedent, si cu 0,02 puncte procentuale peste valoarea din noiembrie 2017, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza Agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10 s-a solicitat ajutor medical pentru o persoana inconștienta gasita in zapada in localitatea Paulești. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ VN cu o ambulanța. Din nefericire, au identificat trupul neinsuflețit al unui barbat. Din primele…

- Nivelul de alerta a fost ridicat de la 2 la 3, Insitutul considerand ca vulcanul ar putea da naștere unei erupții iminiente de magma. Pana acum cel putin 12.000 de persoane si-au parasit locuintele, dar evacuarile continua.Vulcanul Mayon, avand o inaltime de 2.472 de metri, a erupt…

- La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 31 decembrie 2017 este de 4,70%, mai mica cu 0,58 pp fata de luna decembrie 2016 (5,28%) si in crestere cu 0,14 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,56%. Numarul de someri aflati in evidenta la sfarsitul lunii decembrie 2017…

- Circa 21 de persoane au ajuns in aceasta seara la Spitalul de Infectioase din Baia Mare in ambulante. Acestia au participat la un botez organizat la un local din oras. Dupa ce au mancat aperitivele, mai multor persoane li s-a facut rau.

- Eruptia a fost insotita de miscari telurice cu o durata de 290 de secunde, a indicat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant Agentiei pentru gestionarea dezastrelor.Potrivit acestuia, craterul vulcanului contine inca doua milioane de metri cubi de lava.Vulcanul de 2.460 de metri a…

- Muntele Sinabung de pe indoneziana Sumatra a aruncat cenusa vulcanica la peste un kilometru in atmosfera joi, a indicat un oficial local, citat de DPA. Eruptia a fost insotita de miscari telurice cu o durata de 290 de secunde, a indicat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant Agentiei pentru…

- Potrivit producatorului sau, compania de biotehnologie Spark Therapeutics, cu sediul la Philadelphia, Luxturna se va administra intr-o doza unica.Medicamentul va costa 425.000 de dolari pentru fiecare ochi, iar pretul final ramane sub milionul de dolari prevazut initial la primirea autorizatiei…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, fiind organizate 188 de actiuni. S-a intervenit la 3.846 de evenimente, dintre care 3.387 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate…

- Cele 25 de tone de deseuri, stocate in butoaie sigilate neglijent si care contin diferite substante chimice, intre care benzen si toluen, au fost gasite intr-un depozit de pe o proprietate privata in municipalitatea Obrenovac, la circa 50 de kilometri sud-vest de Belgrad. Actiunea politieneasca…

- Mii de persoane s-au recules la mormântul fostului premier pakistanez Benazir Bhutto, la zece ani dupa asasinarea sa, pe 27 decembrie 2007, relateaza AFP. Potrivit unor imagini difuzate de televiziuni, circa 20.000 de persoane au mers la Garhi Khuda Baksh, fief-ul familiei Bhutto, situat…

- Circa doua din cinci persoane care aveau un loc de munca anul trecut se aflau sub pragul de saracie, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea...

- Un atac sinicigas cu bomba, soldat cu moartea a șase persoane, a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC și preluat de News.ro . Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in…

- Sase persoane au fost ucise intr-un atac sinucigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic, scrie digi24.ro.

- Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in timp ce angajati agentiei se indreptau catre serviciu. Printre victime se numara si niste femei care treceau cu masina pe langa locul atacului. Conforn Reuters, Statul Islamic a revendicat atacul prin agentia de sa de presa, Amaq. Numarul…

- Sase persoane au fost ucise intr un atac sinucigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, relateaza Digi 24. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic.Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu se in timp ce angajati agentiei se indreptau…