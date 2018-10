Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un hotel aflat in Complexul Studentesc din Timisoara, 30 de pompieri intervenind cu mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile. Noua persoane au fost evacuate si nu au fost inregistrate victime.

- Zeci de persoane au fost evacuate in noaptea de marti spre miercuri in urma unui incendiu izbucnit la Spitalul Malaxa din Capitala, potrivit simularii realizate in cadrul exercitiului Seism 2018, la spitale din Iasi si Timisoara fiind transportati 29 dintre ei, potrivit Inspectoratului General pentru…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, iar alte peste 500 au fost evacuate în urma unui incendiu produs la bordul unui tren, în vestul Germaniei, informeaza site-ul T-online.de, preluat de Mediafax.ro.

- Zeci de locuitori si turisti au fost evacuati marti in peninsula Peljesac, din sudul Croatiei, din cauza unui incendiu de padure, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Patru case au fost distruse de flacarile unui incendiu izbucnit in apropiere de Orebic. Amenintati, cei 40 de locuitori…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de luni spre marti in regiunea Pisa (Toscana), in nordul Italiei, ceea ce a dus la evacuarea a sute de persoane ca masura de precautie, au anuntat media italiene, citate de AFP.

- Incendiu puternic la Petrila, in județul Hunedoara. Autoritațile au instituit planul roșu de intervenție dupa ce, la etajul șapte al unui bloc, a izbucnit un incendiu. Au fost evacuate 60 de persoane, iar 17 au primit ingrijiri mediacale. Din pacate, șase persoane, printre care și doi copii, au fost…

- Incendiu puternic intr-un centru medical de recuperare aflat intr-o comuna din Arad. Zeci de persoane au fost evacuate din cladirea afectata si au fost mutate in alte pavilioane ale complexului medical. Nu s-au inregistrat victime, dar pagubele sunt importante.