Stiri pe aceeasi tema

- O instanta judiciara din Turcia a condamnat miercuri la detentie pe viata 74 de persoane, inclusiv militari, acuzate de implicare in tentativa de lovitura de stat din 2016, informeaza agentia Anadolu, citata de Reuters.Peste 240 de persoane, majoritatea civili, au murit in cursul complotului…

- Cincizeci si cinci de oameni sunt judecati in cadrul unui proces impotriva presupusilor autori ai unui atentat cu masina-capcana care a avut loc in centrul orasului Ankara si care a fost revendicat de Soimii Libertatii din Kurdistan (TAK), grupare radicala apropiata de Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Conform agentiei Anadolu, doar in provincia nord-vestica Tekirdag, procurorii au ordonat arestarea a 50 de militari.La 15 iulie 2016, o factiune a armatei turce a incercat o lovitura de stat in urma careia au murit peste 200 de oameni si pentru care guvernul acuza miscarea clericului musulman…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 103 militari care sunt suspectati ca ar avea legaturi cu clericul musulman care locuieste in SUA, Fethullah Gulen, acuzat ca ar fi responsabil de tentativa de lovitura de stat din 2016, scrie Reuters.Politia a arestat constant persoane suspectate…

- Un elicopter apartinand armatei afgane s-a prabusit miercuri in sud-vestul tarii, iar 25 de pasageri si membri echipajului au murit, au anuntat oficiali locali, relateaza Reuters. Doua elicoptere militare...

- Cel putin 15 migranti, printre care si copii, au murit dupa ce camionul in care se aflau s-a rasturnat, duminica, in vestul Turciei, in provincia Izmir, a anuntat agentia Anadolu, citata de Reuters.

- Cincisprezece persoane, intre care copii, si au pierdut viata duminica in Turcia, cand un camion care transporta migranti a parasit carosabilul si s a rasturnat de la inaltime in albia unui rau, in provincia Izmir vest , a transmis agentia de presa turca Anadolu, citata de Reuters si AFP, scrie Agerpres.ro.…

- Sase persoane au fost condamnate luni la inchisoare pe viata pentru un atentat cu masina-capcana care s-a soldat cu 29 de morti la Ankara, in februarie 2016, si care a fost revendicat de o miscare kurda armata, potrivit agentiei de presa Anadolu, preluata de AFP. Cei sase acuzati au fost condamnati…