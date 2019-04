Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Arges efectueaza, joi, 42 de perchezitii domiciliare in judetele Arges, Ilfov si Valcea si in Bucuresti, la locuintele a 18 persoane banuite de savarsirea de infractiuni de proxenetism si spalare de bani. “Din cercetari, politistii ...

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Arges efectueaza, joi, 42 de perchezitii domiciliare in judetele Arges, Ilfov si Valcea si in Bucuresti, la locuintele a 18 persoane banuite de savarsirea de infractiuni de proxenetism si spalare de bani. "Din cercetari, politistii au stabilit ca, din…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, efectueaza 42 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Argeș, Ilfov, Valcea și a municipiului București, la persoane banuite de savarșirea de infracțiuni…

- La aceasta ora, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, efectueaza 42 de perchezitii, pe raza judetelor Arges, Ilfov, Valcea si a municipiului Bucuresti, la locuintele a 18 persoane banuite de comiterea infractiunilor…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE PROXENETISM ȘI SPALARE DE BANI La aceasta ora, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunaluul Argeș, efectueaza 42 de percheziții domiciliare, ...

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Valcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat in aceasta dimineața 7 percheziții in localitațile Ramnicu Valcea, Chiajna – județul Ilfov, Novaci, Targu Jiu – județul Gorj și in București. Acțiunea a vizat locuințele ...

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Valcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat in aceasta dimineața 7 percheziții in localitațile Ramnicu Valcea, Chiajna – județul Ilfov, Novaci, Targu Jiu – județul Gorj și in București. Acțiunea a vizat locuințele ...

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, sub coordonarea procurorilor DIICOT, efectueaza marti 12 perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de fals de moneda. "Din cercetari s-a stabilit ca, in septembrie - noiembrie 2018, cei in…