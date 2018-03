Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- DIICOT Timisoara, impreuna cu EUROPOL si autoritatile din Germania, a declansat, in aceasta dimineata, o operatiune fara precedent de anihilare a unei retele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranti, informeaza pressalert.ro.In paralel, politistii…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Cristiano Ronaldo vrea Cupa Mondiala! ”Totul este posibil!”. Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, ar fi „fericit” sa castige Cupa Mondiala de fotbal, desi este constient ca este un obiectiv extrem de dificil, in conditiile in care nationala tarii sale nu este una dintre…

- ♦ Romania a exportat servicii IT&C in valoare record de 4 miliarde de euro in 2017, cat exporturile de alimente si de bauturi. Exporturile de servicii IT&C au ajuns la 3,9 miliarde de euro anul trecut, in crestere cu 19% fata de perioada similara din 2016, arata da­tele Bancii Nationale.…

- Germania, prima economie europeana, a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Oficiul federal de statistică (Destatis) a informat…

- Ele sunt cele patru tari carcotase care stau in calea visului UE de a avea un buget comun mai mare dupa Brexit: Austria, Olanda, Danemarca si Suedia - cei "patru adepti ai austeritatii" Europei - se impotrivesc cu tarie in timp ce Bruxelles-ul se pregateste pentru runda cea mai sangeroasa de negocieri…

- Peste o suta de percheziții au avut loc, joi, in Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov... The post Percheziții in Timiș, intr-un dosar de evaziune fiscala de doua milioane de euro appeared first on Renasterea banateana .

- Timișoara este un centru al traficului de ființe umane, a informat revista germana Welt am Sonntag, citand poliția federala germana. Potrivit unui comunicat transmis de autoritatea germana responsabila cu gestionarea frontierelor, Timisoara are un “rol semnificativ” in activitatea…

- Echipa GREAT (Global Research and Analysis Team) de la Kaspersky Lab a publicat o prezentare generala a activitații gruparii Sofacy (cunoscuta și sub numele de APT 28 sau Fancy Bear) în 2017, pentru a ajuta organizațiile din întreaga lume sa înțeleaga mai bine și sa se protejeze…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Comisarul Corina Crețu a aprobat o finanțare europeana de 1,3 miliarde euro pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar Curtici-Constanța Astfel, suma de 1,3 miliarde de euro va fi investita din Fondul de coeziune in modernizarea unei sectiuni din coridorul feroviar care leaga localitatea…

- Timisoara - un nou centru al migratiei ilegale, scrie un ziar din Germania Foto: Arhiva. Pe ruta migratiei ilegale dinspre Balcani, Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane, a comunicat Politia federala germana revistei "Welt am Sonntag"…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen."Odata ce noul guvern german va fi format,…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles. Germania s-a oferit sa…

- In 2017, turiștii romani ar fi trebuit sa primeasca din partea companiilor aeriene despagubiri de aproximativ 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. In cursul anului trecut, cele mai multe intarzieri și anulari s-au inregistrat in cazul zborurilor catre Turcia. Pe tot parcursul…

- Medicover, unul din cei mai mari jucatori de pe piata de servicii medicale private, si-a crescut veniturile in anul 2017 cu 19,6% pana la 73,8 milioane euro, fata de valoarea de 61,7 milioane euro raportata in 2016. La nivel de venituri, Medicover Romania se afla pe pozitia trei in cadrul grupului,…

- Polițiștii au ridicat peste 50 de trofee de vanatoare, dar si arme si muniție, in urma unor perchezitii domiciliare ce au avut loc la locuințele unor barbati din judetul Timis. Actiunea politistilor face parte dintr-un dosar de cercetare penala vizand comiterea unor infractiuni de nerespectarea regimului…

- O femeie in varsta de 46 de ani din Germania a fost la un pas de moarte, dupa ce a consumat miere halucinogena, pe care a achizitionat-o din Turcia la un pret exorbitant din cauza insistentelor sotului ei.

- Perchezitii la sediul principal Audi, in scandalul Dieselgate. Ar fi vizate 14 persoane care, insa, nu mai lucreaza in acest moment pentru companie. Au fost din nou perchezitii la sediul principal Audi si la una dintre unitatile sale de productie din Germania, in scandalul Dieselgate. Procurorii au…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a ajuns la un acord cu Federatia angajatorilor Suedwestmetall privind programul de munca si majorarea salariilor, stabilind un cadru de referinta pentru milioanele de angajati din cea mai mare economie europeana, transmit APP, Reuters si DPA. Acordul…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, precum si in zona de coasta din jurul orasului Lubmin, a anuntat miercuri operatorul…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate a Poliției Romane, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 47 de percheziții la membrii unei rețele infracționale, care ar fi caștigat, ilegal,…

- O fabrica de haine contrafacute, ce erau inscriptionate cu diverse marci cunoscute, precum si un depozit in care erau tinute articolele vestimentare aduse din Turcia, au fost gasite de politistii ilfoveni in Orasul Pantelimon, respectiv in Sectorul 2 al Capitalei. Hainele erau apoi vandute in mai…

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Un festival de film dedicat pisicilor se desfasoara in prezent la Istanbul, iubitorii de feline putandu-se familiariza cu atitudinea si atasamentul fata de acestea in diferite culturi ale lumii, noteaza Xinhua. Festivalul de film a debutat la 12 ianuarie la Muzeul Pera din Istanbul, sub titlul "Meow!…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- „Consumați romanește!” Acesta pare sa fie sfatul analiștilor economici, dupa ce ne-am lasat produsele autohtone pe planul doi. Analiștii ne avertizeaza ca degeaba avem o economie bazata pe consum daca acesta este orientat catre produsele din import. Și pe buna dreptate, pentru ca, in prezent, aproximativ…

- Asupra lui Deniz Naki, 28 de ani, fost jucator la St. Pauli și Paderborn, s-au tras doua focuri de arma: "Foarte probabil a fost un agent al regimului Erdogan sau un extremist turc" Atentatul s-a petrecut duminica seara, in Germania, pe autostrada A4. Deniz Naki, fost jucator la St. ...

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Fota remarca, intr-un interviu acordat Ziare.com, ca "se schimba ecuația est-vest in zona Marii Negre", Estul nemainsemnand doar Rusia, ci și China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca "frontline state", ceea ce inseamna ca, daca va incepe un razboi cu Rusia, acesta "va…

- Conceptul Statele Unite ale Europei, evocat recent de liderul social-democrat Martin Schulz, se bucura de cel mai mare sprijin in Germania si Franta si nu entuziasmeaza deloc in Marea Britanie, care se pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana, arata un sondaj YouGov.

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta in relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana dupa un an tensionat, potrivit unui interviu publicat joi. 'Desigur, dorim...

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Doi cetateni din Siria si Sudan au fost arestati preventiv 30 de zile pentru trafic de migranti, dupa ce politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita i-au depistat in timp ce calauzeau sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, intentionand…

- Piața din vest este cruciala pentru comerțul moldovenesc în condițiile în care aduce schimbari calitative și asigura stabilitate pentru businessul moldovenesc la livrarea marfurilor și produselor. În anul 2017, în comerțul internațional al Republicii Moldova au aparut semnale…

- Cinci perchezitii au loc, miercuri dimineata, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, prejudiciul depasind 5 milioane de lei. Printre cei vizati este si medicul Mihai Lucan.

- Politistii din Constanța au prins pe aeroportul Mihail Kogalniceanu un cetațean turc care era urmarit international pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți, fapte comise in Germania. Barbatul, care era rezident la București, voia sa fuga din țara pentru a scapa de arestare.

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg.…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Gica Hagi a dezvaluit ca despartirea de Viitorul este tot mai aproape, in cazul in care va primi o oferta buna. "Nu pot sa stau toata ziua sa formez jucatori si sa creez echipe. N-am cum. Intr-o buna zi, bineinteles ca si eu mi-as dor sa antrenez la un nivel foarte bun. Turcia, Anglia, Germania...…

- Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, potrivit un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS). Majoritatea au plecat in state din vestul Europei: Germania, Marea Britanie si Franta. “Intr-o declaratie recenta a Societatii Nationale de Medicina de Familie…

- UPDATE O explozie a unui hub de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, a perturbat fluxurile de gaze din Rusia catre vestul Europei. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, transmite Bloomberg. "Gazprom Export…