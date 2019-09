Ziarul Unirea Zeci de pensionari vor primi bani in plus dupa recalcularea pensiilor din luna octombrie Zeci de pensionari vor primi bani in plus dupa recalcularea pensiilor din luna octombrie Dupa data de 1 octombrie incep noi recalculari de pensii. ... Zeci de pensionari vor primi bani in plus dupa recalcularea pensiilor din luna octombrie Unirea Ziarul