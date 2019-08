Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanților Aquatim, furnizarea apei va fi intrerupta miercuri, 7 august, intre orele 8-16, in Chizatau și vineri 9 august, in același interval orar, in Hodoni, pentru spalarea și dezinfecția rezervorului de inmagazinare și a rețelei de apa. „Spalarea conductelor face…

- Potrivit celor de la ANM, codul galben de vreme severa – care vizeaza județele Timiș și Hunedoara – va fi valabil duminica, 4 august, intre orele 18:35 și 19:30. Sunt așteptate furtuni, intensificari ale vantului, frecvente descarcari electrice și caderi de grindina de mici dimensiuni.…

- De multe ori, boala diareica acuta este consecința unor infecții ale tubului digestiv, cauzate de virusuri sau bacterii, insoțite de deshidratare. Conform Direcției de Sanatate Publica, in ultima saptamana din luna iulie, la nivelul județului Timiș au fost diagnosticate 183 de cazuri de BDA,…

- Batrana avea 86 de ani și ar fi murit in luna martie a anului acesta. Fiica ei, in varsta de 53 de ani nu ar fi avut bani de inmormantare și a abandonat cadavrul mamei sale intr-o padure. Polițiștii au intrat pe fir abia dupa ce nepotul batranei decedate i-a anunțat ca nu poate da…

- Daca vreți sa donați, atunci sunteți așteptați joi, 11 iulie, incepand cu ora 19, la sediul Look Inside (str. Zugrav Nedelcu, nr .9, in cladirea cu bijuteria Dinamo, P-ța Maria). Este nevoie și de un aragaz sau frigider. „Vom strange alimente neperisabile (orez, ulei, zahar, faina, malai,…

- Din primele informații furnizate de reprezentanții IPJ Timiș, tanarul de 18 ani conducea o mașina pe DN68A, dinspre Faget spre Dumbrava, iar la un moment dat, intr-o curba la stanga, din cauza vitezei, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma…

- Cele 10 echipe inscrise, venite din Timiș, Caraș-Severin și Varșeț, vor pregati pe timpul celor șase ore de concurs, unul sau mai multe preparate originale, placute la gust și cu aspect deosebit, cu care sa convinga juriul ca merita sa caștige un loc fruntaș. Primele trei echipe caștigatoare…

- 13 perchezitii au vizat locatii din Caras-Severin si alte doua din Timis, in urma carora oamenii legii au ridicat peste un kilogram de droguri. Ancheta vizeaza persoane implicate in constituirea unui grup infractional organizat, specializat in trafic de droguri de risc si de mare risc. Actiunea,…