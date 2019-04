Zeci de pachete cu cocaină, pe plaje. Drogurile au ajuns în Mamaia Operațiunea fara precedent desfașurata la malul marii de poliție dupa ce zeci de pachete pline cu cocaina au fost aduse de valuri pe plaje, a continuat toata noaptea. Drogurile provin, cel mai probabil, din același transport descoperit acum doua saptamani la Sfantu Gheorghe, dupa ce o barca a eșuat. Sute de politisti, jandarmi, luptatori SIAS si agenti antidrog participa la operatiunile de cautare si la ancheta fara precedent coordonata de DIICOT. 60 de masini, 14 nave si 2 elicoptere patruleaza tot litoralul in cautare altor colete suspecte. Mai multe, pe stirileprotv.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca, in ultimele 24 de ore, au fost gasite, in statiunile de pe litoralul Marii Negre, zeci de pachete care conțineau intre 800 de grame și un kilogram de cocaina.Sute de polițiști și jandarmi au fost mobilizați la malul marii dupa ce mai…

- Peste 300 de politisti si jandarmi sunt angrenati intr-o ampla actiune care se desfasoara pe litoralul romanesc, pe o distanta de circa 90 de kilometri, intr-un dosar de trafic de droguri, la cautari participand si 14 ambarcatiuni, scafandri, precum si doua elicoptere, a declarat sambata, in statiunea…

- Potrivit unor surse judiciare, pachetele au fost gasite incepand de vineri, pe diferite plaje de pe litoralul romanesc, de oameni, acestia alertand autoritatile. Deocamdata nu a fost facuta o centralizare a pachetelor, dar primele informatii arata ca ar fi vorba despre peste 100 de pachete, care ar…

- Dezvaluiri șocante, facute de DIICOT in cazul capturii record de droguri din Delta Dunarii. Cantitatea de aproape o tona de cocaina urma sa fie triplata intrucat are o puritate de 90 la suta, iar acest lucru permite combinarea cu diferite substanțe. Felix Banila, șeful DIICOT, a precizat ca valoarea…

- Ceva mai mult de o tona de cocaina a fost capturata de autoritațile romane, drogurile fiind gasite, sambata, pe plaja din Sfantu Gheorghe. Mai multe persoane au fost reținute in acest...

- Captura impresionanta de droguri in Delta Dunarii. Aproape o tona de cocaina, care ar valora in jur de 300 de milioane de euro au fost gasite intr-o salupa abandonata intre localitatile localitatile Sfantu Gheorghe si Sulina.Drogurile erau depozitate in 36 de saci.

- Un barbat de 33 de ani, din județul Ilfov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism de savarsirea infracțiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic de droguri…