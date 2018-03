Zeci de oameni spitalizati in Indonezia, dupa ce un vulcan a emis gaze toxice

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de persoane au fost spitalizate din cauza intoxicatiei dupa ce un vulcan din provincia indoneziana Java de Est a aruncat in atmosfera fum toxic, au anuntat joi autoritatile locale, citate de...

- Cel putin 30 de persoane au fost spitalizate din cauza intoxicatiei dupa ce un vulcan din provincia indoneziana Java de Est a aruncat in atmosfera fum toxic, au anuntat autoritatile locale Circa...

- Doi oameni ai strazii au fost transportați la adaposturile din Timișoara de pompieri, angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș și trei persoane au fost duse in aceste locuri de doctorii și asistenți care lucreaza pe Ambulanța. Totul, in cea mai friguroasa noapte din an.

- Teatru la Cinema vine cu o propunere inedita pentru acest sfarșit de saptamana. Fluturi si oameni este un spectacol neastamparat, gandit special pentru copiii neastamparati ai zilelor noastre. Copii care sigur vor intelege de ce fluturii, mai nou, iau lectii de balet, pe cine așteapta Sirena in mijlocul…

- Aproximativ 350 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva deciziei lui Tudorel Toader de a declansa procedura de revocare din functie a Codrutei Kovesi. Joi seara peste 300 de oameni au iesit in strada la Brasov si au cerut demisia Guvernului si a ministrului justitiei.

- Enclava rebela Ghouta Orientala, situata la cativa kilometri de centrul Damascului, este tinta in ultimele zile a unei campanii sangeroase lansate de regimul sirian, in pofida protestelor comunitatii internationale. Incepand de duminica, fieful rebel este vizat de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei…

- Simona Halep se afla in tara si munceste din greu in tentativa de a fi pregatita pentru a participa la Indian Wells (5-18 martie). Tocmai de aceea, constanteanca petrece, zilnic, mai multe ore, in compania celor mai buni specialisti.

- Primaria Timisoara a cumparat, cu peste sapte milioane de lei, sapte vaporase pentru transport in comun si plimbari de agreement pe Bega. Din cauza birocratiei (e nevoie de infiintare a unei administratii a caii navigabile), vaporasele ajunse la Timisoara in vara lui 2016 sunt tinute la mal. In tot…

- Un barbat a impușcat mai mulți oameni in sudul Rusiei cu ocazia unei sarbatori religioase denumite Maslenita. Cel puțin patru femei au fost ucise și mai multe persoane au fost ranite, scrie Xinhua.

- Sunt doi ani de cand Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț este condus provizoriu. Dupa ce a fost demis ultimul manager ajuns acolo prin concurs, au urmat felurite numiri interimare, oameni din interiorul, dar și din afara spitalului. Experimentele, cum le-am putea numi, impuse mai mult sau mai…

- Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei) in apropierea uneia dintre intrarile in sediul Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA), in Fort Meade, Maryland, potrivit Daily Star. Presupusul autor al atacului a fost retinut. Printre persoanele ranite se numara…

- Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat bugetul prin care va fi subvenționata partial sau integral chiria pentru victimele violentei domestice si persoanelor cu venituri mici. Astfel, Clujul va subvenționa cu sume cuprinse între 900 si 1.400 de lei chiria pentru…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, ca Directia Nationala Anticoriptie (DNA) ”ar trebui refacuta din temelii”, intrucat ”institutia este profund corupta”, chiar daca exista acolo si oameni care-si fac treaba. In plus, Serban considera ca ”este momentul unor masuri drastice”, dar a refuzat…

- Premierul Viorica Dancila a anumit-o pe Oana-Elena Pintilei in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie care a fost publicata in Monitorul Oficial, vineri. Oana Pintilei este presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate Suceava, potrivit site-ului…

- Presedintele Organizatiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cusnir, considera ca „asa-zisele" proiecte de dezvoltare anuntate de conducerea Primariei Suceava ajung sa fie falimentare deoarece nici primarul Ion Lungu si nici viceprimarii Lucian Harsovschi si Marian Andronache nu ...

- Trecerea definitiva de la fumatul clasic la folosirea tigarilor electronice aduce beneficii substantiale sanatatii, iar tigarile electronice pot contribui la cel putin 20.000 de noi renuntari individuale la fumat pe an si, posibil chiar mai mult, arata un raport al Departamentului de Sanatate Publica…

- O echipa internationala de cercetatori a putut vedea cum o mica bacterie metalofaga numita ”Cupriavidus metalliduran” poate ingera compusi toxici metalici fara sa moara, producand ca efect secundar aur.

- Anda Adam a scos la iveala amanunte mai puțin cunoscute despre emisiunea concurs Exatlon Romania, la care a participat. Cantareața Anda Adam a participat la emisiunea Exatlon Romania și a facut parte din echipa Faimoșilor. Anda Adam, care a fost prima eliminata din echipa Faimoșilor de la Exatlon Romania…

- Cel putin o persoana a decedat si alte cinci au fost ranite la Moscova în timpul celei mai puternice furtuni de zapada înregistrate în acest oras de la începerea înregistrarilor meteorologice, au anuntat duminica

- Costurile ridicate din domeniul medical reprezinta o problema la nivel mondial. Companiile de asigurari medicale si industria farmaceutica obtin anual profituri uriase. Totusi, trei dintre cele mai mari corporatii din S.U.A. si din lume considera...

- Cutremurul de 5,8 a afectat puternic o zona aflata in apropiere de orasul Lae, aflat la aproximativ 100 de kilometri de cel mai popilat oras din regiune, Port Moresby, potrivit USGS. Seismele din Papua Noua Guinee nu provoaca, in general, pagube importante, insa USGS a avertizat ca unele…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, astazi, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, citat de Mediafax. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114…

- Presa germana scrie ca testele abominabile, cum le-au numit oficialii germani, au fost facute de o asociație finanțata de Volkswagen, Daimler și BMW. Nu e clar in acest moment daca marii constructori auto știau ca testele se fac pe oameni și maimuțe. Experimentul pe maimuțe a avut loc in statul…

- Uriaș scandal in Germania, dupa ce s-a aflat ca marii constructori auto au finanțat teste cu gaze toxice pe oameni și pe maimuțe. Mai exact, aceștia erau expuși la gaze de eșapament de la mașini Diesel ... pentru a cerceta efectele poluarii.

- „De azi nu ii mai cert pe unguri ca vorbesc stricat limba romana, avem și noi unul care taie pamblica și care se plimba prin comisii spunand ca pamblica in Bucovina e regionalism. Ceva mai ridicol inca nu am auzit", a declarat Traian Basescu in plenul Parlamentului. Totodata, el a criticat și numarul…

- Ultimul drum pentru Alexandra, tanara ucisa intr-un coafor din Titu, de Florin Oprea, iubitul ei. Sute de oameni au insoțit Post-ul TITU: Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum pe Alexandra, tanara ucisa de iubitul gelos apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un roman a fost ranit in tragedia feroviara din Italia, in care patru oameni au murit și aproximativ 100 au fost spitalizati. Confirmarea legata de cetateanul roman a venit joi deara, din parte Ministerului Afacerilor Externe.

- Christine Lagarde, directorul Fondului Monetar International (FMI), a observat, la Forumul Economic Mondial, aflat in curs la Davos, ca prea multi oameni inca nu beneficiaza de efectele relansarii economice. "In mod clar, trebuie sa ne simtim incurajati de consolidarea cresterii economice, dar nu trebuie…

- Scene sângeroase si haos de nedescris pe aeroportul din Hanovra. Zeci de kurzi si turci si-au împartit pumni, picioare, cozi de steag transformate în bâte si amenintari cu moartea, pâna când politia

- Amatorii sporturilor de iarna pot schia si la noi, fara a pleca in Romania sau Ucraina. Zeci de oameni si-au luat schiurile, snowboardurile sau saniile si au mers astazi la Calarasi, acolo unde s-a deschis partia.

- Trei oameni au fost omorați, iar cel putin zece au fost raniți intr-un schimb de focuri la granița dintre India și Pakistan. Printre victime este si un adolescent. Ambele parți se acuza reciproc de deschiderea focului.

- Doi tineri australieni si-au vazut moartea cu ochii dupa ce au fost luati de curent in Oceanul Pacific. Norocul lor a fost ca salvamarii testau in aceeasi zona o drona pe care o vor folosi pentru inotatorii aflati in pericol. Dispozitivul este dotata cu o pluta care se umfla in momentul contactului…

- Șapte oameni au fost raniți dupa ce un adolescent a atacat elevii unei clase de a 7-a, dintr-o școala din Ulan-Uda, Rusia. Toate victimele au fost spitalizate, doua se afla in stare grava.

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD-ului, daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier, declara la RFI prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. Ea crede ca singura solutie este ca Executivul sa fie respins in Parlament.

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.

- In urma cu doi ani, renunțarea la gardurile vii din imprejmuirea blocurilor a creat o ampla dezbatere publica in Buzau. Astazi, cand ele incep sa dispara, iese la iveala un peisaj dezgustator. S-a vorbit mult despre faptul ca, la Buzau, gardurile vii au devenit adevarate ziduri de protecție pentru mizeria…

- Epidemia de rujeola din țarile vecine ia amploare. In 15 judete din Romania si in municipiul Bucuresti, au fost inregistrate 116 cazuri noi doar in ultima saptamana.In total, de la inceputul lunii septembrie, peste 10 mii de persoane s-au imbolnavit, dintre care 38 au murit.

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma catastrofalelor alunecari de teren din sudul Californiei, unde ploile abundente au declanșat inundații, potrivit BBC.Alte peste 160 de persoane au fost internate in spitale, dintre care 4 se afla in stare critica.

- La fel ca milioane de oameni de pe toata planeta, m-am linistit si eu atunci cand am aflat ca Donald Trump este un "Geniu Foarte Stabil". Vedeti voi, daca n-ar fi fost - daca ar fi fost, din contra, un aspirant la tiranie inconsecvent, razbunator, neinformat si lenes - atunci chiar am fi putut avea…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu s-a prezentat luni la DIICOT pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul medicului Mihai Lucan, el declarand pentru jurnalisti ca a existat un interes al celor care se ocupa cu transplantul sa nu existe reguli clare, iar cele existente au fost…

- De vineri seara este cautat un baietel de 2 ani si patru luni, disparut din apropierea casei, in catunul Bahna din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava. In zona a fost trimis si un elicopter MAI, iar la cautari, la care participa aproximativ o suta de politisti, jandarmi si localnici, sunt folositi…

- Deficiente de informare a consumatorilor, dar si in ceea ce priveste documentatia localului. Sunt neregulile pe care comisarii de la Protectia Consumatorului spun ca le-au gasit la restaurantul de lux unde a avut loc revelionul criticat indelung de zeci de clienti. Dupa stirea realizata ieri de Neptun…

- Pe nativul zodiei Pești este foarte greu sa-l cunoști cu adevarat, pentru ca este timid si rezervat, ascunzand de fapt calitați deosebite, pe care nu le poate scoate la iveala. Unei persoane nascute in zodia Pești nu ii place sa atraga atentia asupra sa, din aceasta cauza nu va fi apreciata la adevarata…

- Traficul va fi restrictionat in Capitala, in ajunul Anului Nou, in contextul in care la manifestarea de Revelion din Piata George Enescu se estimeaza ca vor fi prezenti aproximativ 30.000 de oameni, anunta reprezentatii Brigazii Rutiere.

- Serviciile culturale și cele ce țin de petrecerea timpului liber sunt importante pentru comunitate, considera primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras. Acesta a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc ieri, cateva dintre rezultatele activitații instituțiilor culturale…

- 40 de pasageri, care se deplasau din Anglia spre Moldova, au achitat un preț dublu pentru calatorie. In drum spre casa, autocarul in care se aflau s-a defectat in apropiere de capitala Cehiei, Praga. Problema a fost inlaturata timp de 14 ore.

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor Socaciu, conform Agerpres.

- Tragedie aviatica in statul american Florida. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Toți cei cinci oameni care se aflau la bord au murit. Imediat dupa cadere, aparatul de zbor a fost cuprins de flacari.

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- In aceasta perioada, pacientii cu scleroza multipla din judetul Alba primesc cadouri stranse de Asociatia SM Speromax Alba, in colaborare cu Centrul de Resurse “Academia Doamnelor” al Primariei Alba Iulia. Voluntarii si angajatii asociatiei au inceput sa distribuie pacientilor din intreg judetul cadouri…