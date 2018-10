Zeci de oameni morţi într-un accident de autocar Autocarul plecase din Nairobi si se indrepta spre Kakamega, la 300 de kilometri la Nord-Vest de Capitala si transporta 52 de pasageri. In apropiere de Fort Ternan, in districtul Kericho, la 200 de kilometri la N-E de capitala statului, vehiculul a iesit de pe sosea si s-a rastunat intr-o rapa. Acoperisul autocarului a "zburat" pur si simplu. Tragedia s-a produs in jurul orei locale 05:00. Cu cateva luni inainte de producerea acestui acident, un tribunal kenian a interzis circulatia autobuzelor pe timp de noapte. Un accident asemanator s-a produs in 2017, in urma caruia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

