- Bani europeni pentru persoane cu dizabilitați risipiți pe birocrație, licitații trucate și relații dubioase cu statul – sunt concluziile anchetei despre Dan Barna a Rise Project.In urma cu cateva minute, jurnaliștii de la Rise Project au postat materialul care a ținut opina publica, timp de cateva ore…

- Shay Bradley din Dublin a murit pe 8 octombrie in urma unei boli indelungate. Fost militar in Forțele de Aparare Irlandeze, barbatul era cunoscut de toți apropiații sai ca un om caruia ii placeau glumele. Pentru ca știa ca ii vine sfarșitul, el a inregistrat un mesaj care a fost difuzat in timpul inmormantarii…

- Un hot a lasat peste 50 de oameni fara pensii si indemnizatii de handicap. Individul a fentat toate sistemele de securitate ale primariei si a intrat in institutie de unde a plecat cu totii banii: 70.000 de lei. Operatiunea a fost surprinsa pe camerele de supraveghere.

- Dupa ce Libertatea a scris ca Lucian Bentu, fostul director general al firmei Vitalaire, escocherie medicala cercetata de trei ani de procurorii din Iași, s-a inscris la PNL, acesta a trimis urmatorul punct de vedere ziarului. „Nu mai asociați numele meu cu fapte de care sunt strain! Din nou, dupa…

- Parinții Alexandrei i-au auzit vocea in inregistrarile audio facute publice, in care fata cerea ajutorul operatorului 112. Reacția familiei tinerei de 15 ani a fost sfașietoare, spune unchiul fetei, Alexandru Cumpanașu. "Parinții ei sunt niște oameni extrem de simplii, de modești, de calzi, de buni.…