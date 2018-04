Zeci de oameni au protestat în fața unei primării din Iași din cauza drumurilor proaste Oamenii se plang ca de fiecare data cand ploua, trec prin adevarate gropi cu namol pentru a ajunge acasa. Edilul a incercat sa calmeze spiritele insa nu a fost chip pana cand nu a iesit sa vorbeasca depre solutii concrete pentru comunitate. Aproape 70 de tineri din comuna Popricani, inarmati cu pancarte si fluiere si-au inceput ziua in fața Primariei. Suparati ca nimeni nu cauta solutii concrete si primesc doar promisiuni, localnicii au dat buzna in institutie. Tinerii care au ales sa ramana in comuna si sa-si construiesca locuinte spun ca au ajuns la capatul rabdarii din cauza drumurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori informeaza ca in minivacanța prilejuita de Sarbatorile de Paște, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii rețele feroviare in funcție de evoluția și dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate destinații, printre care…

- "Ma voi ocupa personal de acel proiect. (...). Este cladirea primariei. (...). Cer de doi ani sa se genereze un proiect pentru reabilitarea acelei cladiri, in totalitate, de la fatada exterioara la peretii din curtea interioara si curtea respectiva, pana la interiorul cladirii si acoperis. Totul…

- Edilul spune ca vrea sa schimbe mentalitatea localnicilor și sa aduca comuna la nivelul cerințelor europene, iar defuncții sa nu mai fie ținuți acasa. potrivit stirileprotv.ro . Oamenii cred ca administratia publica locala ar trebui sa construiasca o rețea de canalizare și sa se ocupe de colectarea…

- 24 de ani. Atat avea Stan Greavu Dunare atunci cand a parasit aceasta lume. Oamenii isi amintesc de un adolescent cu un ghiozdan in mana, ce strabatea la picior satele dobrogene, pentru a aduna informatii despre locuri si oameni. N a avut studii inalte, pentru ca nu i a ajuns timpulhellip;dar, in doar…

- Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul. Cuvintele suveranului pontif,…

- Pâna la sfârșitul acestui an, cele mai importante strazi din capitala, dar și drumurile din cartiere vor fi reparate. Primarul general interimar Silvia Radu a cerut, astazi, responsabililor de la Direcția Transport sa faca tot posibilul pentru a astupa gropile ramase în urma topirii…

- Protestul de la Horia, fata de starea dezastruoasa a drumurilor din judet si in special a drumului Arad-Siria a reunit cateva sute de protestatari. Oamenii s-au adunat in centrul satului, cu pancarte si apoi au trecut repetat soseaua pe o trecere de pietoni, blocand partial traficul rutier. O coloana…

- Asa cum majoritatea resitenilor stiu, municipalitatea a pus in dezbatere publica, anul trecut, posibilitatea deschiderii de noi „cutii“ cum le numea atunci primarul Ioan Popa. Un Lidl nou langa vechiul Kaufland, din Govandari, partial in locul „Confectiilor“ din zona Renk, precum si alte…

- Accidentul a avut loc luni, pe o trecere de pe soseaua Moara de Foc. "Din primele cercetari efectuate s-a constatat ca un tanar in varsta de 18 ani, din Republica Moldova, ar fi condus un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitara si o remorca pe soseaua Moara de Foc, din municipiul Iasi, iar…

- Mai multi soferi din Stanesti au protestat luni dupa-amiaza pe drumul judetean ce face legatura intre comuna lor si municipiul Targu Jiu, dupa ce soseaua s-a umplut de gropi. Oamenii nu au mai suportat sa isi rupa masinile in...

- O zi de martie, ora 23:15, un cartier de pe mosia grofului Chereches. Oamenii sar le ferestre, speriati de zgomote de motoare turate si tipete mobilizatoare, intrebandu-se daca au navalit rusii! Intr-o intersectie prost iluminata (vezi foto), apar niste indivizi galagiosi, unii avand veste reflectorizante,…

- Ultimele 24 de ore s-au remarcat printr-o vreme mai mult decat capricioasa, creand probleme atat participanților la trafic, cat și echipelor de deszapezire ale DRDP Iași. Ninsorile abundente, dar și fenomene extreme precum ploaia inghețata și-au facut simțita prezența pe unele sectoare de drum național,…

- Ca de fiecare data, in comuna ilfoveana Clinceni, cu ocazia zilei de 8 Martie, a fost omagiata feminitatea. Ce s-a intamplat in aceasta zi, in cinstea femeii, este memorabil și nu ar fi fost posibil fara implicarea primarului Adrian Budeanu și a Consiliului Local Clinceni, care a reușit sa ofere bucurie…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni, la intrarea in sediul PSD, ca a aflat de ancheta DNA la Politia Locala a Capitalei, subordonata Primariei, dintr-o postare pe Facebook a consilierului PNL Ciprian Ciucu. Firea a spus ca „seful PNL le-a cerut membrilor sai sa ia bata”, iar consilierul…

- Se anunța vremuri grele in interiorul Primariei sectorului 3. Vicepreședintele PSD Robert Negoița, care conduce acest sector din Capitala, a anunțat ca numarul angajaților va fi redus semnificativ. Edilul nu a vrut totuși sa precizeze cand vor incepe disponibilizarile.

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, i-a avertizat pe pretori luni, 12 martie, in cadrul sedintei saptamanale a serviciilor Primariei, ca acestia trebuie sa iasa din birouri si sa verifice starea lucrurilor din sectoarele ce le apartin.

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, ii cheama pe pretorii de sector in teren. Edilul ii indeamna pe funcționarii publici sa se implice in curațarea orașului și sa iasa in teren ca sa verifice cum se face curațenia in oraș. „Vreau ca pina la Paști orașul sa fie luna”, a specificat Silvia…

- Cluj Napoca va fi primul oras din Romania care va avea un functionar public virtual. Acesta se va numi Antonia. Primarul din Cluj Napoca, Emil Boc, a anuntat ca functionarul public virtual va fi functional incepand cu 15 aprilie. "Va dirija cererile online ale cetatenilor, in prima…

- Mihai Chirica, fost membru PSD, exclus recent din partid, a postat un mesaj dur pe Facebook la adresa liderului formațiunii, Liviu Dragnea. Mihai Chirica, primarul din Iași, exclus recent din PSD , a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, intrebandu-se daca exista vreo diferenta…

- Primul dintre șoferi a fost oprit de polițiști pe strada Cuza Voda din Sannicolau Mare. Are 38 de ani și mirosea a alcool in momentul in care a fost tras pe dreapta. Oamenii legii l-au pus sa sufle in etilotest, iar aparatul a indicat o valoare de 0,83 miligrame de alcool pur per litru in…

- Autoritatile din Targu Jiu iau masuri pentru a nu exista evenimente deosebite pe raza orasului in zilele cu ger si caderi masive de zapada. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca la nivelul institutiei a fost intrunit Comitelul Local pentru Situatii de Urgenta. Potrivit lui Romanescu…

- Duminica sunt anunțate proteste pentru susținerea DNA și a Codruței Kovesi in București și mai multe orașe din țara. Oamenii s-au mobilizat pe rețelele de socializare și spun ca nu sunt de acord cu revocarea din funcția de procuror șef la DNA a Laurei Codruța Kovesi, demers inițiat de ministrul Justiției,…

- Apoximativ 160 de brașoveni au ieșit in strada, joi sera, ca urmare a deciziei ministrului de Justiție, Tudorel Toader, privind declanșarea procedurii de revocare a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Protestatarii s-au adunat in fața Prefecturii Brașov scandand „Codruța, nu uita, Brașovu-i…

- ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca se va adopta in sedinta de joi o ordonanta in acest sens.Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze "defectiunile"…

- Ședința extraordinara a CL Huși de joi, 15 februarie, a inceput cu nemulțumirile expuse de mai mulți locuitori ai cartierului Dric 3. Oamenii au cerut ca macar sa le fie pietruite drumurile pentru a putea circula: “Sa fereasca Dumnezeu sa avem nevoie acolo de o salvare sau de pompieri, ca nu se poate…

- Dupa ce ieri a avut loc mitingului organizat de deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, care a protestat fata de abuzurile comise de procurorul Portocala (n.r. - Mircea Negulescu, fost magistrat DNA) de la poarta Cotroceniului, iata ce duminica seara are loc un nou protest, dar de data aceasta in fața DNA.…

- Consiliul Local Negrești-Oaș a aprobat, vineri, 16 februarie, bugetul de venituri și cheltuieli al orașului pentru anul 2018. Bugetul are o valoare de 31.904.810 lei, iar cea mai mare parte a fost direcționata pentru investiții. Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a precizat ca bugetul…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- Primarul interimar al capitalei Silvia Radu a vorbit despre realizarile sale la implinirea a 100 de zile de mandate, informeaza Noi.md. Radu afirma ca a preluat conducerea Primariei intr-o situație deplorabila, a deconspirat scheme de corupție și abuzuri in majoritatea direcțiilor municipale. „Am…

- [caption id="attachment_32694" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol[/caption] In scurt timp, primarul de Bahmut, Igor Godea, se va intalni cu primarul de peretu, județul Teleorman, Ionel Olteanu. Au despre ce sa discute, mai ales ca-și doresc, și unul, și altul, sa puna la…

- Edilul nu s-a prezentat in fata comisiei de etica a organizatiei unde ar fi trebuit sa dea explicații privind atacurile sale repetate la adresa PSD. Mai multi lideri PSD Iasi i-au reproșat lui Mihai Chirica faptul ca in luna ianuarie, filiala municipala, controlata de primarul de Iasi, si-a…

- Primarul Mihai Chirica a comentat in aceasta seara posibilitatea excluderii sale din PSD. Edilul a facut declaratiile dupa o dezbatere publica pe tema bugetului local, fiind interpelat pe subiect de „Ziarul de Iasi". „Am auzit si eu zvonurile astea referitoare la o asemenea posibilitate. Eu nu am inteles…

- Primarul comunei Sirna, Valerica Sandu, nu se afla pentru prima oara in vizorul presei. Edilul este recunoscut pentru capacitatile sale "manageriale", atunci cand vine vorba de contractele pe bani publici directionate catre firme de partid sau chiar societati detinute personal ori de membri ai familiei.…

- „Aici, pe holul acesta, la intrare. Aici, pe holul acesta, imi desfasor activitatea opt ore. Aici stau. Incalzire, nimic”, spune șoferul. Virgil Calota a fost concediat in urma cu doi ani din functia de sofer al primariei pentru ca nu avea permis pentru categoria D ca sa conduca si microbuzul scolar,…

- Politistii de investigatii criminale din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 21 de ani, din municipiu. Impreuna cu alt tanar, de 20 de ani, tot din Blaj, acesta a furat produse alimentare si scule electrice profesionale, prejudiciul fiind de aproape 10.000 de lei. Oamenii legii au descoperit…

- La 24 ianuarie 2018 s-au implinit 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, eveniment considerat a fi primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman, dupa ce, la 5/17 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie/5 februarie, a fost…

- Surse din cadrul administratiei locale din orasul aradean Santana au declarat pentru News.ro ca in cazul suspiciunii de fraudare a unor fonduri europene destinate femeilor abuzate de soti, care face obiectul unor verificari ale Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), exista un dosar si la…

- Ziarul de Iasi a descoperit nereguli inedite facute de contabile de la primaria Dobrovat, cercetata intr-un dosar pentru delapidare, dosar care se afla pe rolul instantelor din anul 2012. Principala vinovata de gaura de 10.000 de euro lasata de-a lungul anilor in „seiful" primariei este Gherghina Radu,…

- Edilul din Piatra Neamț, Dragoș Chitic, a taiat panglica tricolora la inaugurarea unor WC-uri pentru fete, la Școala „Elena Cuza” din centrul orașului. Dupa marele eveniment, la care au participat cadre didactice, elevi și parinți, edilul s-a fotografiat și a pus pozele pe o rețea de socializare.

- Un grup de locuitori din Soconzel și Stana au protestat azi, 25 ianuarie, in fața Palatului Administrativ din Satu Mare, cerand repararea drumurilor din localitate. Potrivit acestora, spre exemplu, drumul județean care leaga localitațile Socond și Soconzel este impracticabil. „Medicul de familie ne-a…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, participa astazi, 24 ianuarie 2018, la evenimentele organizate cu prilejul marcarii a 10 ani de la semnarea Acordului de infrațire intre municipiile Iași și Chișinau.

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, va participa miercuri, 24 ianuarie 2018, la evenimentele consacrate sarbatoririi a 10 ani de la semnarea Acordului de înfratire între municipiile Iasi si Chisinau. Manifestarile se vor desfasura în incinta Primariei…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat programul evenimentelor organizate cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Edilul-sef a declarat ca acest program se va intinde pe mai multe zile si va cuprinde si o serie de manifestari dedicate si implinirii unui deceniu de la infratirea…

- Lumea a ramas oripilata la vederea imaginilor de sambarta seara, de la protest, cand unul dintre miile de jandarmi a inceput sa loveasca oamenii din fata lui. Un batran i-a cazut victima, iar opinia publica, si nu numai, a luat foc. Jandarmul a vorbit, la doua zile de la incident, aparandu-se.A

- Zeci de mii de oameni protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Capitala, coloana pornind de la Universitate spre Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemultumiti de modificarile la legile justitiei.

- Culturile agricultorilor din Targu Bujor si din mare parte din judet vor fi aparati, incepand de anul acesta, de grindina cu o investitie importanta pentru, mai exact este vorba de o rampa de lansare a rachetelor antigrindina, care le va asigura protectia culturilor agricole cu inalta valoare economica…

- Florin OANCEA – Primarul municipiului Deva: Vreau sa va spun, foarte pe scurt, o concluzie a zilei de astazi. Dupa cum știți, am inițiat doua proiecte de hotarari, prin care solicitam votul consilierilor locali pentru schimbarea celor doi viceprimari. In disprețul devenilor care…

- Un tanar din Baia Sprie nu a avut curajul sa-si asume un accident de circulatie in urma caruia o pasagera din masina pe care o conducea a fost ranita. A plecat de la locul faptei iar acum este cercetat atat pentru vatamare corporala din culpa cat si pentru parasirea locului accidentului. Aseara, in…

- Mai multi tineri l-ar fi observat pe baiat cand incerca sa-si ia viata si au incercat sa-l convinga sa renunte. Tinerii au sunat la 112, dar pana la sosirea echipajului SMURD, baiatul s-a sinucis. Anchetatorii nu au gasit niciun bilet de adio, motivele suicidului fiind deocamdata necunoscute.…

- Ion Boncoi este edilul localitatii Valea Mare Pravat, una care se afla in plina transformare sub conducerea acestuia. Primarul a stat de vorba cu redactorii cotidianului nostru si ne-a vorbit despre principalele realizari ale anului ce tocmai s-a incheiat, dar si despre ce isi doreste de la acest…