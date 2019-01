Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bulgare au retinut 43 de persoane in diferite orase din tara in cadrul unei operatiuni impotriva finantarii terorismului international, au anuntat vineri surse din procuratura citate de BTA, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis UIMEȘTE dupa discuția cu Jean - Claude…

- Doua persoane care practicau snowboarding au decedat in Bulgaria in urma unei avalanse pe care chiar ei ar fi declansat-o, vineri dimineata, in apropierea statiunii Bansko, din sudul Muntilor Pirin, conform media bulgare, citata de Agerpres. Statiunea este plina de turisti romani care isi petrec aici…

- Fortele anti-terorism din Marea Britanie au demarat o investigatie dupa ce un barbat a injunghiat in noaptea de revelion, trei persoane, printre care si un politist, scrie The Guardian. Atacatorul a fost auzit strigand sloganuri islamiste.

- Zeci de persoane au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor violente fata de preturile mari la carburanti, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate. Mii de persoane au...

- Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii 'vestelor galbene',...

- Uniunea Europeana s-a angajat ca in perioada imediat urmatoare sa creeze 10.000 de noi locuri de munca in sectorul european al materiilor prime. Parteneriatul dintre JA Europe și EIT RawMaterials imbina educația STEM cu dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru a-i ajuta pe elevii din Romania…