Zeci de oameni au inceput sa se adune, in cursul serii de sambata, la Catedrala Mantuirii Neamului, pentru a prinde un loc cat mai bun inainte de slujba de sfintire. Ceremonia de sfintire a lacasului de cult incepe duminica dimineata, la ora 9:00. Aproape 30.000 de oameni sunt asteptati la Catedrala Mantuirii Neamului, iar o parte dintre acestia au inceput sa ajunga inca de sambata seara. Oamenii s-au asezat deja la coada si isi vor petrece toata noaptea in fata catedralei. Restul credinciosilor sunt asteptati sa ajunga in cursul noptii de sambata spre duminica si la primele ore ale diminetii.…