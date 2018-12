Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si sase de persoane au decedat in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor declansate de o depresiune tropicala care a provocat ploi torentiale in estul Filipine, au anuntat duminica reprezentanti ai politiei si serviciilor de urgenta, citati de DPA. Peste 22.000 de persoane…

- Douazeci si sase de persoane au decedat in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor declansate de o depresiune tropicala care a provocat ploi torentiale in estul Filipine, au anuntat duminica reprezentanti ai politiei si serviciilor de urgenta, citati de DPA, potrivit Agerpres. Peste 22.000…

- Patru persoane au decedat sambata in urma alunecarilor de teren din estul Filipinelor provocate de precipitatiile abundente aduse de un ciclon tropical, au anuntat fortele de ordine si autoritatile din domeniul gestionarii dezastrelor, potrivit dpa. Furtuna tropicala, care a provocat precipitatii…

- Ce putin 12 persoane au murit din cauza vremii severe in Sicilia, numarul victimelor in intreaga tara ajungand la 29 de persoane, au anuntat, duminica, oficialii, citati de Reuters si AFP.Alunecarile de teren si inundatiile au provocat moartea a 12 persoane in regiunea Palermo, este cifra…

- Autoritatile filipineze au sistat operatiunile de salvare a 17 persoane date disparute in urma unei alunecari de teren provocata de taifunul Yutu care a lasat in urma 34 de morti, relateaza vineri DPA. Yutu a cauzat alunecari de teren in nordul Filipine, cel mai grav dintre aceste evenimente ingropand…

- Aproximativ 6.000 de oameni au fost evacuati dupa alunecarile de teren din Tibet care au blocat cursuri importante de apa in urma inundatiilor masive, au informat autoritatile serviciilor de urgenta ale regiunii. S-a format astfel o bariera pe Raul Yarlung Tsangpo - principalul curs al Raului…

- Cel putin 31 persoane si-au pierdut viata dupa ce mai multe locuinte au fost acoperite cu pamant in urma unei alunecari de teren produsa pe versantii muntelui Elgon din estul Ugandei, a indicat vineri un reprezentant guvernamental, citat de Reuters preluata de Agerpres. Alunecarile de teren…

- Cel puțin 12 persoane au murit din cauza alunecarilor de teren și a inundațiilor produse in urma ploilor torențiale din America Centrala, au informat duminica autoritațile din regiune, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ploile torențiale, care au inceput joi, au afectat…