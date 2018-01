Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 31 de persoane au fost ucise si alte peste 40 ranite intr-un incendiu care a cuprins un spital din Miryang (sud-est), vineri dimineata, au precizat pompierii, citati de agentia sud-coreeana Yonhap.

- Doua rachete trase de catre gruparea YPG din regiunea Afrin din Siria au explodat miercuri in orașul de frontiera Kilis din Turcia. Conform guvernatorului provinciei turce Hatay, atacul s-a soldat cu cel puțin doi morți și 11 raniți.

- Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, si numeroase persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat langa Milano, anunta Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Externe a precizat ca nu exista in acest moment informatii ca printre victime s-ar afla si romani.

- Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situate in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane, care a adaugat ca ar putea exista si alte victime. Politia nu a reusit sa determine cauzele producerii coliziunii. Potrivit agentiei…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Accident de munca la Milano, soldat cu 3 morti si 3 raniti.Trei muncitori au murit, iar alti trei sunt in stare grava dupa ce s-au intoxicat intr-o uzina pentru producerea de piese metalice situata in orasul italian Milano, informeaza Mediafax , care citeaza cotidianul La Repubblica. Accidentul a avut…

- Cel putin doua persoane au murit, 65 au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3, care s-a produs duminica dimineata in sudul statului sud-american, scrie agerpres.ro.

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza AFP. “Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea…

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in California, SUA, iar echipele de salvatori sunt in cautare de supraviețuitori. Circa 300 de oameni se afla blocați in vecinatatea Canionului Romero, la est de Santa Barbara.

- Trei din copiii accidentati grav vineri seara, pe DN 17 in Bistrita-Nasaud, sunt in stare foarte grava, doi dintre ei fiind operati de urgenta. Celelate trei persoane ranite se afla in evaluare, cu numeroase traumatisme survenite in urma accidentului, la spital ajungand si soferul, un minor de 16 ani,…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP și Agerpres. Acest nou incident are loc la o saptamana dupa un atentat sinucigas comis la un centru…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. 'Bilantul a urcat la 12 morti', a declarat pentru AFP un purtator…

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 14 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio. "Am trista datorie de a va spune...

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Grav accident la Moscova, capitala Rusiei! Un autobuz de linie a intrat in plina viteza in mulțime. In urma impactului, cinci persoane au decedat, iar alte 15 s-au ales cu diverse traumatisme.Accidentul a vut loc in aceasta dupa-amiaza, langa o stație de metrou. Oamenii legii incearca sa stabileasca…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Tragedie IMENSA de sarbatori: Un autocar a cazut intr-un rau, de pe un pod. Cel putin 33 de morti si 20 de raniti Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza bbc.com.

- Un accident cumplit, soldat cu doi morți și patru raniți, s-a produs vineri seara, pe DN 6, la ieșire din Craiova catre Ișalnița. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Dolj, șoferul unui autoturism nu s-a asigurat la ...

- Cele doua femei care au murit luni, 18 decembrie, in accidentul de langa Sarata Galbena, raionul Hancesti, aveau 17 si 66 de ani, ambele fiind din Cimislia. Preliminar, vinovat de accident se face conducatorul microbuzului, care, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a pierdut controlul volanului…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte sapte au fost ranite in urma cutremurului produs vineri seara in zona insulei Java din Indonezia, potrivit bilantului preliminar anuntat de autoritatile regionale, potrivit presei internationale.

- Accident feroviar grav. Un autobuz școlar a fost lovit de un tren regional in regiunea Mialas, in apropiere de Perpignan. Din primele informații, bilanțul provizoriu arata ca sunt patru morți și șapte raniți grav. Victimele sunt pasageri ai autobuzului, care transporta copii cu varste cuprinse…

- Accidentul s-a produs intre Borsec și Tulgheș. Microbuzul care transporta 20 de persoane a derapat, a lovit un stalp și s-a rasturnat. Doua persoane au fost declarate decedate - un barbat și o femeie. 11 persoane au fost ranite.

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite în urma unui incendiu care a afectat duminica dupa-amiaza un bloc de locuinte din oraselul Saarbrücken, situat în vestul Germaniei, informeaza publicatiile Focus si Bild.

- Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora. Masina in care se aflau…

- Un imobil din localitatea germana Bergkamen, in care se aflau si romani, a fost cuprinsa de flacari, in noaptea de joi spre vineri, 33 de persoane ajungand in spital, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informatiilor furnizate de autoritatile locale, in imobilul ...

- O puternica explozie, care a fost urmata de un incendiu, a cauzat moartea a cel puțin trei persoane și ranirea altor cinci intr-un imobil din apropiere de Tel Aviv, in noaptea de luni spre marți, a indicat poliția israeliana, citata de AFP și dpa, scrie agerpres.ro.

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și 33 ranite luni, intr-un atentat sinucigaș revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic in apropierea unui centru comercial situat la sud-est de Bagdad, potrivit unui comunicat al poliției locale, citata de AFP. “Cinci ...

- Creșterea bilanțului, comparativ cu ultimele date publicate la 17 noiembrie (436 de morți), se explica prin decesele unora dintre raniți și prin identificarea victimelor ingropate in graba, potrivit agenției Irna și altor mass-media iraniene. Un cutremur masiv cu magnitudinea de 7,3 a fost…

- Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața și alte cel puțin 10 au fost ranite vineri seara într-un incendiu produs la un hotel-cazinou de lux din stațiunea balneara georgiana Batumi, la Marea Neagra, informeaza AFP.

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 235 de persoane. Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat…

- Cel putin 184 de persoane au fost ucise vineri intr-un atac cu bomba si armat la o moschee din nordul instabilului Sinai egiptean, aparent ultimul dintr-o serie de atacuri ale unei grupari locale afiliate Statului Islamic, potrivit agentiei de stat Mena.

- ATENTAT intr-o moschee din Egipt. Cel putin 85 de morti si zeci de raniti Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 85 de persoane si ranirea altor 80. Atacul a avut loc la mocheea Al-Rawda din provincia Sinai,…

- Trei persoane au murit si alte sase au fost ranite intr un incident armat in China, o tara unde violenta armata este neobisnuita, a anuntat miercuri politia, care ii cauta pe suspecti, informeaza AFP, citati de Romania TV.Politistii au intervenit marti seara dupa un apel telefonic anuntand o disputa…

- Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte 35 au fost ranite intr-un accident rutier produs in Columbia.Accidentul s-a produs atunci cand autocarul a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anunțat duminica autoritațile locale, potrivit AFP,

- Autoritatile au fost anuntate ca intr-un apartament aflat la parterul unui bloc din Moinesti, judetul Bacau, s-a produs o explozie urmata de un incendiu. Trei persoane au avut de suferit de pe urma episodului nedorit. Incidentul, raportat cu putine minute dupa ora 10, a alertat salvatorii, care au pornit…

- Un nou bilat arata ca in Iran si-au pierdut viata cel putin 207 de persoane, a declarat pentru televiziunea de stat Behnam Saeedi, un purtator de cuvant al Organizatiei Nationale de Management al Dezastrelor. El a precizat ca alti peste 1.700 au fost raniti. Autoritatile se asteapta ca bilantul sa creasca,…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, dintre care una foarte grav, dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent joi pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din județul Caraș-Severin. Potrivit expressdebanat.ro, in urma impactului violent trei persoane…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, Ramona Tudor, accidentul s-a produs in afara localitatii Drajna. Soferul unui autoturism Dacia Logan a intrat in depasirea altui autovehicul fara a se asigura, iar pe contrasens masina acestuia s-a ciocnit violent cu un…

- Cel putin doi copii au murit, iar alti trei au fost raniti grav în Australia, dupa ce o masina a intrat într-o scoala din Sydney. Autoritatile au precizat ca este vorba doar despre un accident, relateaza The Guardian. O femeie în vârsta de 52 de ani care conducea un…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina luni dimineata la un accident rutier petrecut pe DN22, in zona localitatii Tariverde, la fata locului deplasandu-se mai multe echipaje. In evenimentul rutier au fost implicate un microbuz si un autoturism. In urma impactului, un barbat aflat…

- Un nou atac sangeros a fost comis in Statele Unite. 26 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul intr-o biserica baptista din Texas. Atacul a avut loc in timpul slujbei de duminica, iar printre victime se numara si un copil de doar doi ani.

- Accident ingrozitor in localitatea italiana Palosco, in urma caruia doi minori și-au pierdut viața și alți trei au fost grav raniți. Toate victimele accidentului sunt de nationalitate romana. Potrivit presei locale, masina in care se aflau cei cinci romani, un Ford Focus, se indrepta spre localitatea…

- Agenția Saba, aflata sub controlul rebelilor houthi susținuți de Iran, a acuzat aviația Arabiei Saudite, care intervine militar in Yemen, ca s-ar afla la originea acestui bombardament. Potrivit agenției, raidul s-a soldat cu 21 de morți și 9 raniți, toți civili, in timp ce responsabilul serviciilor…

- Sunt doi ani de cand zeci de tineri, veniti sa se distreze la un concert, au pierit in flacarile care au cuprins Clubul Colectiv. 2 ani care au trecut fara prea mari schimbari in Romania, dar care au marcat existenta unor parintii care inca isi plang copiii.

- Cel puțin 8 persoane au murit și 11 au fost ranite intr-un incident ”intenționat”, petrecut aseara in metropola americana New York, potrivit primarului Bill de Blasio, potrivit www.telegraph.co.uk. Un camion a intrat pe o pista de biciclete din Manhattan lovind ...

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu opt morți și 11 raniți, iar șoferul a fost doborat de gloanțele poliției, potrivit surselor oficiale din cadrul poliției și serviciilor de ambulanța, citate de agențiile de presa…