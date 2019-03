Zeci de morţi şi de răniţi în inundaţii fără precedent, în Iran Acest nou bilant provizoriu de 18 morti a fost comunicat de catre serviciile de salvare pe sote. Anterior, un reprezentant al acestor servicii, Pirhossein Koolivand, a declarat la televizunea de stat ca cel putin 11 persoane au murit, iar alte 68 au fost ranite numai in orasul Shiraz (sud) si ca o persoana a murit la Sar-e Pol-e Zahab, in provincia Kermanshah (vest).



Iranul se confrunta cu inundatii fara precedent in 25 dintre cele 31 de provincii, potrivit organizatiei iraniene de gestionarea crizelor.



Ele au loc in principal in vestul si sud-vestul tarii, la doar cateva

Sursa articol si foto: rtv.net

