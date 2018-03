Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar in urma unui incendiu intr-o secție de Poliție din Venezuela. Peste 60 de oameni au murit in urma unui incendiu, dupa ce deținuții au dat foc unei saltele pentru a evada din celule. Politia statului Carabobo a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa rudele detinutilor care au inconjurat…

In total, 68 de persoane si-au pierdut viata intr-un "presupus incendiu" in comisariatul principal din Valencia, nordul Venezuelei, a anuntat miercuri procuratura, in timp ce un ONG a relatat despre o revolta la care au luat parte zeci de detinuti, scrie AFP, conform agerpres.ro.

Mai multi oameni au murit in urma unui incendiu izbucnit intr-o sectie de politie din Venezuela. Incendiul a izbucnit dupa ce detinutii au dat foc unei saltele, in incercarea de a evada din celule. Politia statului Carabobo a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa rudele detinutilor care

- Un incendiu de proporții a cuprins o secție de poliție din orașul venezuelean Valencia, capitala statului nordic Carabobo, unde funcționa și un penitenciar. Cel puțin 68 de deținuți au murit, potrivit BBC.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, din cauza conditiilor improprii de detentie, pe langa recursul compensatoriu in urma caruia detinutii sunt scutiti de o parte din pedeapsa, intentioneaza sa-i despagubeasca pe infractorii care si-au ispasit pedepsele in penitenciare in perioada 2012-2017.

- Cel putin 64 de persoane au murit, iar alte zece au disparut, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass. „Din pacate, trebuie sa anuntam…

- Cinci romani sunt victimele celui mai grav accident industrial produs in Cehia in ultimii 40 de ani. Fusesera angajati sa curete un rezervor dintr-o uzina petrochimica aflata la 30 de kilometri de Praga.

- Cel putin sase persoane au murit si mai multe persoane au fost grav ranite, intr-o explozie survenita joi dimineata intr-o uzina chimica din Kralupy nad Vltavou (30 de kilometri la nord de Praga), au anuntat pompierii, relateaza AFP.

- Doua persoane au murit si una a fost ranita intr-o explozie ce a avut loc in Chisinau. Deflagratia s-a produs intr-un magazin alimentar aflat la intersectia strazilor Armeneasca si Mateevici. Tragedia s-a produs in urma unor neintelegeri dintre doi clienti si vanzatoarea, care ar fi refuzat sa le vanda bauturi…

- Judecatoria Blaj a motivat decizia prin care a condamnat la inchisoare cu suspendare un tanar in varsta de 23 de ani, judecat pentru ucidere din culpa, dupa ce a provocat un accident soldat cu doi morți. Barbatul a primit pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendarea executarii, sub supraveghere, pe…

Judecatoria Blaj a motivat decizia prin care a condamnat la inchisoare cu suspendare un tanar in varsta de 23 de ani, judecat pentru ucidere din culpa. Barbatul a primit pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendarea executarii, sub supraveghere, pe un termen de 3 ani si 6 luni.

- Cel putin noua persoane au murit si alte 13 au fost ranite, miercuri, intr-un atentat sinucigas comis la un post de control al politiei din localitatea Raiwind, in estul Pakistanului, informeaza EFE.„Cinci politisti si patru civili au murit in explozia din apropierea unui post de control…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei, medicii confirmand existenta visurului in cursul zilei de vineri. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din judetul Mures si una din judetul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan... The post Carnagiu in Polonia: cel puțin trei morți și peste 20 de raniți, dupa ce s-a prabușit o cladire appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis, astazi, organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- Coordonatorul ONU pentru ajutoarele umanitare in Siria, Panos Moumtzis, a difuzat luni la Beirut un comunicat in care arata ca "situatia umanitara a civililor din Ghouta de Est este complet scapata de sub control" si a apreciat ca "este obligatoriu sa se puna capat imediat acestor suferinte umane…

- Cel putin 17 persoane au murit intr-un atac asupra unui liceu din Florida dupa ce un fost elev a deschis focul cu o arma automata. Acesta din urma a premeditat atacul, venind pregatit cu zeci de cartuse si o masca de gaze. Atacatorul a fost prins.

- Un detinut care a planificat o evadare spectaculoasa dintr-o inchisoare din Peru, prin schimbarea locului cu fratele sau geaman venit sa-l viziteze, a fost recapturat, scrie The Guardian. Arestarea lui...

- Un numar de 18 persoane si-au pierdut viata in confruntarile ce au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute intre armata si mineri clandestini in sudul Venezuelei, intr-o regiune izolata, bogata in zacaminte de aur si diamante, cunoscuta pentru violente si rivalitati intre bande, potrivit unui parlamentar…

- Un elicopter cu turisti s-a prabusit in apropiere de Marele Canion din statul american Arizona. Cel putin trei oameni au murit, iar patru au fost raniti in urma accidentului.Fortele de ordine americane au declarat ca aparatul de zbor a fost complet distrus.

- Cel putin 74 de civili au murit in urma unor raiduri aeriene efectuate asupra provinciei Ghouta. Sursele au mai declarat ca bilantul ar putea sa creasca. Potrivit reporterilor care se aflau la fata locului, atacurile au inceput marti dimineata. Alte 30 de civili au murit luni, iar cateva zeci…

- Plangerile deținuților care reclama condițiile din inchisori sau cererile de eliberare inainte de termen vor putea fi examinate direct in puscarii. In toate penitenciarele din tara au fost amenajate sali de judecata.

- Muncitorul ranit grav luni seara in timp ce lucra la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu, in subteran, si care era internat la Spitalul Militar a murit. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, pacientul a decedat marti,…

- Marian Serban, comisar-sef la Penitenciarul Craiova, a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare pentru trei infractiuni de trafic de influenta si una de inselaciune. Barbatul este acuzat ca a primit bani pentru a aranja trei angajari in sistem.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba, intr-o localitate din Columbia. Atacul cu bomba a avut loc sambata dimineata, in orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Un judecator din cadrul Judecatoriei Drochia a fost condamnat vineri, 26 ianuarie, la sapte ani de inchisoare. Verdictul a fost dictat dupa ce Procuratura Anticoruptie a demonstrat vinovatia acestuia de comiterea infractiunii de corupere pasiva.

- Intre trei si cinci persoane au murit si cel putin 100 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano. Printre raniți se afla și un roman, anunța Ministerul Afacerilor Externe.”Consulatul General al Romaniei la Milano urmarește…

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kircho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, informeaza Agerpres

- Celebra cântareața Shakira este acuzata de frauda fiscala în Spania. Fiscul a cerut Parchetului sa îi intenteze un proces cântaretei columbiene, pe care o acuza ca nu a declarat venituri de zeci de milioane de euro din perioada 2011-2014.Potrivit autoritatilor,…

- In urma cu aproximativ un an și jumatate, mai exact in 23 mai 2016, Gheorghe Budula un tanar de 36 de ani din Hening, a fost gasit fara viata, pe marginea Drumul Comunal 51, intre Henig și Straja, un drum aflat in panta. Acesta ar fi decedat ca urmare a leziunilor suferite la cap și la […]

- Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico.Dupa ce trenul a iesit de pe sine, unul dintre vagoane s-a rasturnat peste o casa, cel putin cinci dintre ocupantii acesteia decedand, iar alte persoane fiind ranite, potrivit Agerpres. Citeste…

- Cei sase cetateni straini judecati in dosarul capturii de 2 tone si jumatate de cocaina au fost condamnati de Tribunalul Constanta la pedepse insumate de peste 100 de ani de inchisoare, informeaza rfi.ro. Cetatenii straini erau acuzati ca au introdus in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta,…

- Vineri, 12 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au identificat-o si retinut pe o femeie de 34 de ani si pe un barbat de 39 de ani, ambii din Aiud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Aiud. Femeia a fost…

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Gonzalo Montoya Jimenez, in virsta de 29 de ani, a inceput sa sforaie pe masa de autopsie, duminica, la morga din orasul Asturias. Cu patru ore inainte, decesul sau fusese constatat de medicii inchisorii din apropiere. Medicii legisti trasesera deja liniile pe corp in vederea efectuarii autopsiei, dar…

- Douazeci si noua de oameni si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Furtuna puternica a facut prapad pe coasta de est a insulei, unde sunt si bungalourile lui Radu Mazare.

- Codul rutier din Elvetia a fost modificat in anul 2013 cand au fost introduse amenzi uriase pentru depasirea vitezei legale si conducerea sub influenta bauturilor alcoolice. Amenzile prevad confiscarea automobilului, inchisoare de la unu la patru ani si retragerea dreptului de a conduce pe viata. Aceste…

- Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, a fost condamnat în lipsa la trei ani de închisoare. Acesta a fost gasit vinovat într-un dosar de abuz de putere. Potrivit anchetatorilor, în anul 2009, atunci când era șef de stat, Saakașvili i-a exonerat…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- O femeie nevazatoare din Thailanda a aflat joi ca își va petrece un an și jumatate dupa gratii fiindca a postat un mesaj de Facebook al carui conținut este considerat jignitor la adrsa Casei Regale. Femeia de 23 de ani, Nuruhayati Masoe, a scris mesajul cu ajutorul unei aplicații…

- Poliția din Brazilia declara ca cel puțin noua prizonieri au fost uciși intr-o revolta la o inchisoare din statul central Goias, scrie BBC News. Autoritațile declara ca revolta a inceput atunci cand un grup de deținuți inarmați au invadat o aripa controlata de o banda rivala. Una dintre victime a fost…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite, duminica, intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al…

- Brazilia a retrait luni un capitol negru al închisorilor sale dupa ce cel putin 9 persoane au murit si alte 14 au fost ranite într-o confruntare într-un penitenciar din statul Goias, incident petrecut la împlinirea unui an de la masacrul de la un centru de detentie din orasul…

- In urma cu doi ani, un moment de neatentie si o defectiune la sistemul de iluminare al unei autoutilitare au fost motivele principale care au determinat un accident rutier petrecut pe trecerea de pietoni și soldat cu moartea unei femei de 53 de ani. Tragedia a avut loc pe DN75, intre Bistra și Campeni.…

- Patru barbati, cu virste cuprinse intre 28 si 38 de ani, au disparut dintr-o inchisoare din Berlin. Cei patru, condamnati, printre altele, pentru furt sau tilharie, lucrau la unul dintre atelierele inchisorii. S-au strecurat printre tevile de ventilatie, au spart un perete cu un ciocan si au taiat apoi…

- Cel putin zece persoane au fost ucise dupa ce militanti islamisti au deschis focul, vineri, in fata unei biserici de rit copt situata la periferia sudica a orasului egiptean Cairo, anunta Ministerul egiptean al Sanatatii, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Curtea Tver din Moscova l-a condamnat in absența la noua ani de inchisoare pe fondatorul fondului britanic Hermitage Capital, William Browder, pe care l-a gasit vinovat de faliment premeditat și evaziune fiscala in valoare de peste 3 miliarde de ruble, potrivit Tass. Instanța a emis o decizie similara…