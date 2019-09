Stiri pe aceeasi tema

- Atentatul comis joi de catre talibani asupra unui spital din sudul Afganistanului s-a soldat cu cel putin 39 de morti si 140 de raniti, au anuntat vineri autoritatile din provincia Zabul, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Atacul revendicat de talibani si executat cu un camion capcana avea…

- Un atentat cu masina-capcana revendicat de talibani si care viza un imobil al serviciilor de informatii din Qalat, in sudul Afganistanului, s-a soldat cu 10 morti si 85 de raniti, potrivit guvernatorului provinciei Zabul.

- Un atentat cu masina-capcana revendicat de talibani si care viza un imobil al serviciilor de informatii din Qalat, în sudul Afganistanului, s-a soldat cu 10 morti si 85 de raniti, potrivit guvernatorului provinciei Zabul, informeaza joi AFP, citata de Agerpres.

- Un militar roman a murit la Kabul in urma atacului sinucigas de azi dimineata din cartierul rezidential din capitala Afganistanului. Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul a fost ranit grav, tot la Kabul. In acest al doilea atac cel putin…

- Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un atacator sinucigas in cursul unei ceremonii de nunta la Kabul, care a avut loc sambata seara. In urma acțiunii au murit 63 de p...

- Alerta maxima. Un nou atentat terorist de ultima ora. Sunt cel putin opt morti si 50 de raniti Cel putin opt morti si 50 de raniti intr-un atentat cu masina-capcana, revendicat de talibanii din Afganistan. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara International Tour-Antalya…

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, transmite Reuters. Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si au ranit peste 50 de civili, conform unor oficiali guvernamentali. Talibanii au revendicat atentatul, care a…

- SUA au condamnat atentatul cu masina-capcana precum si atacul armat din Kabul care s-au soldat luni cu sase morti si zeci de raniti, intre care aproximativ 50 de elevi, relateaza AFP. "Acest atac nerusinat ilustreaza dispretul crud al talibanilor fata de compatriotii lor afgani, care au afirmat in mod…