- Bilantul seismului produs in insula Hokkaido, din nordul arhipelagului nipon, a ajuns la 21 de morti, iar echipele de salvare continua sa caute, sambata, eventuali supravietuitori ai puternicului cutremur printre daramaturile caselor, transmite DPA. Cel putin 13 persoane raman date disparute…

- Cel putin noua persoane au decedat, iar alte 31 sunt date disparute, in urma seismului cu magnitudine de 6,7 grade care a afectat insula Hokkaido din nordul Japoniei, au anuntat autoritatile nipone, potrivit cotidianului Japan Times.

- Bilantul accidentului de vineri seara pentru care s a activat Planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Galati a ajuns la doi morti si sase raniti, dupa ce o tanara de 21 ani aflata in coma traumatica nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Trei persoane au murit și alte șapte au fost ranite, dupa ce doi barbați au deschis focul asupra unei mulțimi care se afla sambata seara in fata unui centru comercial din New Orleans, informeaza Daily Star .

- Cel putin 76 de persoane au decedat, iar alte aproape 200 au fost ranite, inclusiv 23 de copii, in urma incendiilor de vegetatie de la periferia orasului Atena, au anuntat autoritatile, care au avertizat ca numarul victimelor va continua probabil sa creasca, informeaza cotidianul Ekathimerini.

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise, iar alte 150 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, scrie mediafax.ro.Bilantul prezentat initial era de 20 de morti si zeci de raniti.Aproximativ 1.

- Cel putin 24 de persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma accidentului feroviar produs duminica in nord-vestul Turciei, a anuntat Recep Akdag, ministrul turc al Sanatatii, potrivit site-ului cotidianului Hurriyet.

- Atac armat in SUA, la redacția Capital Gazette, o publicație locala din Annapolis, capitala statului Maryland. Impușcaturile care au avut loc in apropiere de Washington DC au avut loc joi noapte (28 iunie). Bilanțul provizoriu este de 5 morți și 20 de raniți. Ziarul Capital Gazette este o publicație…