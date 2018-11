Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 42 de oameni au murit si 27 au fost raniti dupa ce un autobuz a luat foc in Zimbabwe, a anuntat vineri politia, potrivit dpa, scrie Agerpres.Se pare ca accidentul, care a avut loc joi seara in apropierea orasului Gwanda (sud-est), s-a produs din motive legate de combustibil, a declarat…

- Doi oameni au murit si alti 44 au fost raniti intr-un accident dupa ce un autocar cu turisti care se indrepta spre Mississippi s-a rasturnat miercuri pe o autostrada inghetata, au anuntat autoritatile, in urma unei furtuni care a lovit sudul si centrul Statelor Unite, relateaza Associated Press.

- Scene incredibile filmate într-un autobuz care traverseaza un pod din China. Șoferul a început sa se bata cu o pasagera și a scapat controlul volanului, plonjând în râul care curgea dedesubt.

- Treisprezece oameni au murit și doi au fost raniți, vineri, in coliziunea dintre doua autoturisme de transport persoane pe o autostrada aflata la nord-vest de Moscova. Accidentul s-a produs cand un microbuz a ieșit de pe banda sa și a lovit un autobuz de talie mai mare, in apropiere de orașul Tver,…

- Accidentul s-a produs cand un minibus a iesit de pe banda sa si a lovit un autobuz de talie mai mare in apropiere de orasul Tver, potrivit unui responsabil al ministerului regional. Toate persoanele decedate erau pasageri ai minibusului. Doua persoane au fost spitalizate, potrivit autoritatilor. agerpres.ro

- Douazeci și unu de persoane si-au pierdut viata in noaptea de luni spre marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion cisterna in centrul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana IRINN,...

- Nici un cetatean roman nu se afla printre victimele accidentului de autobuz produs luni in nordul Spaniei. Cinci pasageri au murit, iar 16 au fost raniti, dupa ce autubuzul s-a ciocnit frontal cu pilonul unui viaduct, langa localitatea Aviles, regiunea Asturias. Oficiul consular al…

- Doua persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident produs sambata noaptea in Salcea, la intrarea in Suceava, in urma coliziunii dintre un autobuz si o caruta, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Ionut Cobziuc. La fata locului a intervenit Detasamentul…